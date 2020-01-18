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  4. TürkTraktör üretiminin yüzde 67'sini ihraç etti

TürkTraktör üretiminin yüzde 67'sini ihraç etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

TürkTraktör Genel Müdürü Özüner: - "En çok Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Avrupa'da da Almanya, Polonya gibi ülkelere gönderiyoruz. Komşumuz Irak'a da önemli ölçüde ihracat yapıyoruz" - "2020 bizim için tarım sektörünün yanı sıra iş makineleri, inşaat alanında da büyüme yılı olacak"

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üretim hacmi açısından Avrupa'nın en büyük tesisinde geçen yıl 22 bin 745 traktör üreten TürkTraktör, bunların yaklaşık yüzde 67'sini yurt dışına sattı.

Türkiye traktör pazarında en büyük paya sahip olan TürkTraktör'ün ülkede üretilen her 5 traktörden 4'ünde imzası bulunuyor.

New Holland, Case IH ve yurt dışına satılan Steyr olmak üzere üç markanın üretimini yapan şirket, 1979'da başladığı ihracat serüvenini 130'dan fazla ülkeyle sürdürüyor.

Geçen yıl 22 bin 745 traktör üreten firma, bunların 15 bin 207'sini ihraç etti.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda yaşanan daralmaya rağmen ülke traktör üretiminin yaklaşık yüzde 78'ini firmalarının gerçekleştirdiğini söyledi.

"Türkiye'de her 5 traktörden 4'ünü biz üretiyoruz diyebilirim." ifadesini kullanan Özüner, "Geçen sene 15 bin 207 traktörün ihracatını gerçekleştirdik. İç pazardaki daralmadan dolayı iç pazar üretimimiz kısıtlı kaldı ama son günlerdeki hareketlilikle önümüzdeki yılın daha iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Özüner, şöyle devam etti:

"2017'de Türkiye'de yaklaşık 73 bin traktör satılmıştı. 2018'de özellikle son 6 ayındaki tempo düşüşünden dolayı 48 bine geriledi. 2019'u ise 25-26 bin adet aralığında kapattık. Dolayısıyla son 3 yıla baktığımızda hızlı bir düşüş oldu. Üretim planı buna göre bizde de geri gitti ama ihracatımıza bakarsanız 2018'de 14 bin 500 adetti, 2019'da 15 bin 207 adet oldu."

- "2020 bizim için büyüme yılı olacak"

Hemen hemen tüm emisyon seviyelerinde traktör üretebildiklerini, bu sayede yaklaşık 130 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Özüner, "Emisyonun çok yüksek olduğu Amerika, Avrupa ülkeleri veya düşük olduğu ülkelerin hepsine ihracat yapıyoruz. En çok Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Avrupa'da da Almanya, Polonya gibi ülkelere gönderiyoruz. Komşumuz Irak'a da önemli ölçüde ihracat yapıyoruz. 2020'ye daha olumlu giriyoruz. İhracatta yıllar itibarıyla büyüme gösteriyoruz. Hedefimiz bu yıl çıtayı biraz daha yukarı çıkarmak." diye konuştu.

Özüner, çiftçiye yönelik devlet destekleri ve son dönemde kredi faizlerinde görülen düşüşün tarım sektörüne motivasyon sağlayacağını, böylece 2020'nin kendileri için büyüme yılı olacağını ifade etti.

Hem iç pazara hem ihracata yönelik yeni ürünler devreye aldıklarını söyleyen Özüner, şunları kaydetti:

"İhracatta büyümemiz 2 sene önce devreye aldığımız son emisyon seviyesindeki motorlarla başladı. Avrupa ve Amerika'ya çok daha yüksek adetlerle satmaya başladık. Onun meyvelerini de geçen yıl gördük. Devreye aldığımız bu yeni ürünlerle 2020'de de büyümeye devam edeceğimizi görüyoruz. İş makineleri alanında da faaliyetlerimiz var. 2013'ten beri iş makinelerinde Türkiye'de varız. Özellikle 2020 yılını iş makinelerinde de büyüme yılı olarak görüyoruz. Bu konuda da bazı aksiyonlar planladık. Türkiye'de hem yapısal olarak hem de ürün gamımızda değişiklikler yaparak adımızı iş makinelerinde daha çok konuşturacak bir plan çizdik. 2020 bizim için tarım sektörünün yanı sıra iş makineleri, inşaat alanında da büyüme yılı olacak."

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