TürkTraktör üretiminin yüzde 67'sini ihraç etti

"Türkiye'de her 5 traktörden 4'ünü biz üretiyoruz diyebilirim." ifadesini kullanan Özüner, "Geçen sene 15 bin 207 traktörün ihracatını gerçekleştirdik. İç pazardaki daralmadan dolayı iç pazar üretimimiz kısıtlı kaldı ama son günlerdeki hareketlilikle önümüzdeki yılın daha iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl 22 bin 745 traktör üreten firma, bunların 15 bin 207'sini ihraç etti.

New Holland, Case IH ve yurt dışına satılan Steyr olmak üzere üç markanın üretimini yapan şirket, 1979'da başladığı ihracat serüvenini 130'dan fazla ülkeyle sürdürüyor.

Özüner, şöyle devam etti:

"2017'de Türkiye'de yaklaşık 73 bin traktör satılmıştı. 2018'de özellikle son 6 ayındaki tempo düşüşünden dolayı 48 bine geriledi. 2019'u ise 25-26 bin adet aralığında kapattık. Dolayısıyla son 3 yıla baktığımızda hızlı bir düşüş oldu. Üretim planı buna göre bizde de geri gitti ama ihracatımıza bakarsanız 2018'de 14 bin 500 adetti, 2019'da 15 bin 207 adet oldu."

- "2020 bizim için büyüme yılı olacak"

Hemen hemen tüm emisyon seviyelerinde traktör üretebildiklerini, bu sayede yaklaşık 130 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Özüner, "Emisyonun çok yüksek olduğu Amerika, Avrupa ülkeleri veya düşük olduğu ülkelerin hepsine ihracat yapıyoruz. En çok Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Avrupa'da da Almanya, Polonya gibi ülkelere gönderiyoruz. Komşumuz Irak'a da önemli ölçüde ihracat yapıyoruz. 2020'ye daha olumlu giriyoruz. İhracatta yıllar itibarıyla büyüme gösteriyoruz. Hedefimiz bu yıl çıtayı biraz daha yukarı çıkarmak." diye konuştu.

Özüner, çiftçiye yönelik devlet destekleri ve son dönemde kredi faizlerinde görülen düşüşün tarım sektörüne motivasyon sağlayacağını, böylece 2020'nin kendileri için büyüme yılı olacağını ifade etti.