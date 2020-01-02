FİNANS
  4. TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural oldu

TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural oldu

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erenler Fabrika Direktörü olarak görev yapan Onur Vural atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatına 1996 yılında Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de başlayan Onur Vural, 2009 yılına dek Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda Ürün ve Proses Geliştirme Ekip Lideri, Kalite Müdürü, Ford Üretim Sistemi Müdürü görevlerinde bulundu.

Vural, 2009-2014'te Kocaeli lokasyonunda sırasıyla Ürün Geliştirme ve Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları Kalite Müdürü olarak görev yaptı.

Vural, TürkTraktör ailesine 2014 yılında Erenler Fabrikası'nın kuruluşu aşamasında katıldı. Fabrika kurulumu çalışmalarında yer alan Vural, 2014-2016'da Fabrika Müdürü olarak görev yaptı.

2017 yılında Fabrika Direktörlüğü görevine atanan Vural, bu görevini, fabrikanın teknik ve yönetsel alanlarda değerlendirildiği World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) çalışmalarında rekor sürede "gümüş seviyeye" ulaştığı 2019 sonuna kadar sürdürdü.

Ocak 2020 itibarıyla çalışmalarına TürkTraktör Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek olan Onur Vural, yeni görevini, 35 yıllık iş tecrübesinin ardından 2019 sonu itibarıyla emekliye ayrılan Sedat Tezerişener'den devraldı.

ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Vural, yeni atamasıyla birlikte TürkTraktör'ün tüm satın alma süreçlerinin yönetilmesinden ve geliştirme çalışmalarından sorumlu oldu.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandıOECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı
Bursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferiBursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TürkTraktör

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

Bir ilde daha aylık akbil dönemi başladı

Bir ilde daha aylık akbil dönemi başladı

THY uçuş ağını genişletiyor

THY uçuş ağını genişletiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamsi Rusya ve Gürcistan’a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor

Hamsi Rusya ve Gürcistan’a kaçtı, vatandaşlar buzhane balığı tüketiyor

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2020 plastik poşet fiyatı ne kadar oldu? Plastik poşete zam geldi

Plastik poşet fiyatlarına zam geldi!

OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

Bursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferi

Bursa iş dünyasından 2019’da 11 ülkeye ihracat seferi

Salda Gölü 2019’u 1,5 milyon turistle kapattı

Salda Gölü 2019’u 1,5 milyon turistle kapattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.