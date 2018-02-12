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Turp üretimi beklenenden fazla gerçekleşti fiyatlar düştü

12 Şubat 2018 15:12

Türkiye'deki turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Türkiye'deki turp üretiminin beklenenden fazla gerçekleşmesi nedeniyle ürünün tarladaki kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar düştü.

Turp üretimi beklenenden fazla gerçekleşti fiyatlar düştü
Türkiye'deki turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Türkiye'deki turp üretiminin beklenenden fazla gerçekleşmesi nedeniyle ürünün tarladaki kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar düştü.
 
Geçen yıl Türkiye genelinde gerçekleşen yaklaşık 200 bin tonluk turp üretiminin 140 bin tonluk kısmını karşılayan Kadirli'de turp üreticileri, düşen fiyatlardan endişe duyuyor.
 
Kadirli dışında İç Anadolu Bölgesi'nde de üretimi yapılan turpta, üretiminin beklenenden fazla gerçekleşmesi, ürünün tarladaki kilogram fiyatının 30 kuruşlara kadar düşmesine neden oldu.
 
Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de turp denilince akla gelen ilk yerin Kadirli olduğunu söyledi. Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini Kadirli'nin karşıladığını dile getiren İspir, "Bu sene hava şartlarından dolayı turp üreticisi büyük zarar etti. Turp üretmek kolay bir şey değil. Bir üretici günlük 10 bin lira para harcıyor. 4 ay boyunca devam ettiğini düşünürsek bu gerçekten büyük para. Bu sene tarlada kilogramı 30 kuruşlara kadar düşen turp, maliyetini bile karşılamadı." diye konuştu.
 
 
Üreticiler şikayetçi
 
Turp üreticisi Soner Topalhan da günlük 6 bin kişiye kazanç kapısı olan turp üretimini, Kadirli'nin "bacasız fabrikasına" benzeterek, üretim fazlalığının sektörü zora soktuğunu dile getirdi.
 
Kış mevsiminde turpun insanlara ekmek kapısı olduğunu belirten Topalhan, "Gerek mazottaki artış nedeniyle nakliye fiyatlarının gerekse doların yükselmesi nedeniyle paketleme fiyatlarının yükselmesi, üreticinin girdilerini artırdı ve sektör şu an zararda. Birçok üreticinin ürünü tarlada kaldı. Mısır, buğday gibi ürünlerin de ekim zamanı gelmesi nedeniyle tarla sahipleri 'arazimizi boşaltın' deyince, ürünü sökmeden tarlaları sürmeye başladık." ifadelerini kullandı.AA

 

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