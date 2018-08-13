FİNANS

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor." dedi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Bağlıkaya, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor." dedi.

"Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz." diyen Bağlıkaya, "40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, "Cari açığın finansmanına en büyük katkıyı veren sektörlerden biri turizmdir. Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır." dedi.

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TÜRSAB TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
YAV BARİ YALAN SÖYLEME KİM ÖYLE BİR PARA GİRDİSİ YAPAR ABD YLE ZIT GİDEN BİR ÜLKEYE AMA KORKMA SANADA İNANAN OLUR KARDEŞ.
Çok doğru demiş. Tamamen siyasi. Yönetmekle yönetememekle alakası yok. Bı yandan ABD karsiliksiz bastığı dolarları topluyor bı yandan Türkiye karşıtı diğer ülkelere yatırım yapılmasını diye baskı uygulanıyor bi yandan direkt yaptırımlar uyguluyor bı yandan gümrük vergisinin zaamina koyuyor. Süreç zor. Allah hayır etsin
Ya hehe. Abd hadi oynuyor, bu ... Avrosu, paundu, yeni, fırangı ve diğer para birimleri niye artıyor. Onlardamı oyun oynuyor ekpnomiye.
gana ya da senegal de mi oyun oynuyor onların bile parası tlye karşı değerleniyor
sezon bitmek üzere hala turizim diyorsun aptalmi saniyorsun milleti anlamadim gitti ahkam keserek siyaset yaparsan olacagin bu arti her seyi ile disa bagimlisin hala uyanmadinmi üretime gecmek lazim diyemiyorsun gercekten siz artik bu insanlari aptal yerine koyaarak aciklama yapiyorsunuz bittiniz artik yalanci siyasetinize anlamadinmi daha onursuz.
Boş...
Komiksiniz ya :))))
Hala dolar diyorsunuz, bırakın artık şu dolarcılığı
32 milyar dolar. Bayramda Suriye memleket turu atıp, bayram sonu dönen Suriyelilere dökülen para kadar.
DEDİĞİNİZ GİBİ DÖVİZ GİRERSE ÜLKE OLARAK RAHATLARIZ SAYIN BAŞKAN AMA GİRMEYECEKSE DE LÜTFEN KİMSEYİ KANDIRMAYIN KİSE KİMSEYE MAL SATMIYOR ŞU AN
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