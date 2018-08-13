Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA Finans Masası'na konuk oldu.
Bağlıkaya, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. Türkiye'ye şu anda bir operasyon yapılıyor." dedi.
"Turizm hareketinde geçen seneye göre yüzde 30 artış var. 32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz." diyen Bağlıkaya, "40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır." ifadesini kullandı.
Bağlıkaya, "Cari açığın finansmanına en büyük katkıyı veren sektörlerden biri turizmdir. Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır." dedi.
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir
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