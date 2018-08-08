FİNANS

TÜRSAB'dan 20 büyük siteye dava!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

TÜRSAB, aralarında Airbnb ve Expedia'nın da bulunduğu 20'ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlattı.

TÜRSAB'dan 20 büyük siteye dava!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com ile aynı durumda olan 20'ye yakın internet sitesi hakkında haksız rekabet gerekçesiyle hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Hukuki işlem başlatılacak internet siteleri arasında Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia da bulunuyor.

TÜRSAB, geçen yıl da vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı grekçesiyle Hollanda menşeili Booking.com'a yönelik dava açmış; bu doğrultuda sitenin Türkiye'deki faaliyetleri İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tedbiren durdurulmuştu.

TÜRSAB'dan bugün yapılan açıklamada, Booking.com ile aynı durumda olan 20'ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı alındığı belirtilerek, "Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye'de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk seyahat acentaları ve Türk tur Operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20'ye yakın internet sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacak" denildi.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
AVM'lerden 'dolar' mesajıAVM'lerden 'dolar' mesajı
Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdiCumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) site booking

En Çok Okunan Haberler

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Onlar kapanacak ki ETS tur ve iştirakleri para kazansın.
bence... kaçak bahis sitelerini kapatın
e n büyük vurgunu kaçak kumar siteleri yapıyor...
Millet ucuz fiyatları görmesinki siz bu milleti rahatça kandırıp kazıklayabilesiniz.
Diğer Haberler
Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor

Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor

Kredi kartında takibe alınanların sayıları azaldı

Kredi kartında takibe alınanların sayıları azaldı

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesinde tam gaz!

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesinde tam gaz!

AVM'lerden 'dolar' mesajı

AVM'lerden 'dolar' mesajı

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Vekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandı

Vekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.