FİNANS

TÜRSAB'dan ara tatil açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019-2020 eğitim takvimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." dedi.

TÜRSAB'dan ara tatil açıklaması

Bağlıkaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan ve okullarda nisan ve kasım aylarında iki ara tatil yapılmasını içeren 2019-2020 eğitim takvimini, turizm sektörü olarak memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

TÜRSAB'ın Türkiye'deki turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için çalıştığını belirten Bağlıkaya, "Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar, bu hedefimize son derece uygun. Sömestir tatiline ek olarak birer haftalık iki ara tatilin özellikle iç turizmde büyük bir hareketliliğe neden olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, sömestir tatilinde kış turizminin ön plana çıktığına işaret ederek, yeni tatil planıyla seyahat acentelerinin nisan ve kasım aylarına ilişkin tatil planları hazırlayacaklarını bildirdi.

'YAZ TATİLİNE NEGATİF ETKİSİ OLMAZ'

Ara tatiller bahar aylarına denk geldiği için kültür, doğa, gastronomi, macera, spor gibi alternatif turizm çeşitlerine yönelik yeni ürün seçeneklerinin piyasaya sunulacağını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından alınan ara tatil kararı hem öğrenciler hem de veliler için bir nefes alma imkanı sağlayacak. Yeni tatil düzeni ile yaz tatilinin başında ve sonunda birer haftalık kısalma meydana gelse de bunun yaz tatilini negatif etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Erken rezervasyonu kullanarak tatilini planlayanlar hem daha ucuz hem de istedikleri yerde tatil yapma imkanını yakalayacak."

KAYNAK:AA

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iç tursiti düşündüğünüzmü var elin yabancısı bizden daha ucuza tatil yapıyor.az biraz dğer verin vatandaşlarınıza.
işyerlerine tatil olmuyor. cocuklara kim bakacak bunu düşünen yok.
bu zihniyete göre kadın çalışmaz evde oturup çocuk bakar
Eğitim sistemi bile artık turizme endeksli düşünüldükten sonra vay memleketimin haline vay.
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