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  4. TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın:

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın:

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, UNESCO tescilli Afyon Mutfağının dünyaya tanıtılması gereken kıymetli bir mücevher olduğunu söyleyerek, “Acentalarım vasıtasıyla buranın daha fazla tanıtılması yönünde benim çalışmalarım olacak” dedi.TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, UNESCO tescilli Afyonkarahisar mutfağını keşfetmek üzere şehre geldi.

TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın:

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, UNESCO tescilli Afyon Mutfağının dünyaya tanıtılması gereken kıymetli bir mücevher olduğunu söyleyerek, “Acentalarım vasıtasıyla buranın daha fazla tanıtılması yönünde benim çalışmalarım olacak” dedi.
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, UNESCO tescilli Afyonkarahisar mutfağını keşfetmek üzere şehre geldi. Bu kapsamda Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu’nu da ziyaret eden Kartın, Afyonkarahisar mutfağını dünyaya tanıtmak üzere burada olduğunu söyledi. Kartın, yakın zamanda acenta yetkilileriyle Afyon Mutfağını keşfedeceklerini ifade etti. TÜRSAB olarak, Afyonkarahisar’ın tanıtımı noktasında çalışmalar yapmak üzere burada olduğunu kaydeden kartın, “Afyonkarahisar bizim değer verdiğimiz bir kent. Özellikle bu sene UNESCO’dan Türkiye’nin 3’üncü Gastronomi kenti olması dolayısıyla gastronomi şehirlerimize yağtığımız ziyaretler kapsamında buraya da uğradım. Afyonkarahisar tipik bir Anadolu kenti. Anadolu’nun tüm değerlerini, kıymetlerini içinde barındırıyor. Dolayısıyla Anadolu mutfağını, misafirperverliğini, kültürünü bulabileceğiniz bir kent. Bu yönüyle Türkiye’nin dünyaya tanıtabileceği kıymetli bir mücevheri. Acentalarım vasıtasıyla buranın daha fazla tanıtılması yönünde benim çalışmalarım olacak” diye konuştu.
“Afyon çok güzel aradan sıyrıldı”
Afyonkarahisar mutfağının UNESCO tarafından tescillenmisinin bir prestij kazanımı olduğuna dikkat çeken Kartın, şöyle konuştu:
“UNESCO’nun Afyon’u seçmesi büyük bir sürpriz oldu. Başka şehirler yarışıyordu. Afyon burada çok güzel aradan sıyrıldı. Bunu kim yönettiyse tebrik ediyorum. UNESCO bir prestijdir. Gastronomi konusunda olduğu zaman kendisini mutfak olarak kanıtlamış bir şehir haline geliyorsunuz.”
“Afyon kaymağı 1 numara”
Afyonkarahisar’ın gastronomi alanında günden güne kendisini geliştirdiğini belirten Kartın, en beğendiği lezzetin Afyon’un manda sütünden elde edilmiş kaymağı olduğunu söyledi. Kartın, şöyle devam etti:
“Afyon’un mutfağını biraz biliyorum. Bu sefer geldiğimde farklı lezzetler tatma imkanı buldum. Hem tarihten kökleri olan kıymetli bir mutfak. Hem de kendi kendini geliştiriyor. Yeni yeni restoranlar açılıyor. Bu bakımdan gastronomi turizmi termal turizmin yanında bu şehrin geleceğinde önemli bir yer tutacak. Afyon’un manda kaymağı çok kıymetli. Türkiye’nin her yerinde kaymak yapılıyor ama Afyon’un ki ipeksi dokusuyla, yumuşaklığıyla bir numara diyebilirim.”
“Gastronominin envanterini çıkarıyoruz”
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığının yaptığı görevler hakkında da kısa bir bilgi veren Kartın, “Bizim başkanlığımızın görevimiz şu Türkiye’nin gastronomi turizminde envanterini çıkarmaya çalışıyoruz. Nerede ne yapılıyor bunları belirliyoruz. Ürünlerimizi sistematik olarak ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Gastronomi turizmi yapan acentalarımızı bir araya getirerek tanıştırmaya çalışıyoruz. Yeni ürünler yeni projeler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası olarak ürünlerimizi pazarlıyoruz” diye konuştu. Kartın, daha sonra şehirde ki yöresel lezzetlerin üretildiği alanları keşfetti.

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