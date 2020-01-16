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  4. TÜRSAB ile Hestourex Fuarı iş birliği anlaşması

TÜRSAB ile Hestourex Fuarı iş birliği anlaşması

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - “Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek spor, sağlık ve alternatif turizmi kapsayan Hestourex Fuarı ile iş birliğine gitmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hestourex fuarının, marka bir destinasyon konumuna yükselen Antalya'da gerçekleşiyor olması da ayrıca önem taşıyor” - “Antalya’da bu yıl kış sezonunda 3 bine yakın spor kampı yapılmasını bekliyoruz. Spor turizminde öne çıkan bir diğer önemli alan ise golf turizmi. 2019 yılında sadece Belek bölgesinde yabancı ziyaretçiler 560 binin üzerinde oyun oynadı. Bu Belek bölgesi açısından da rekor anlamına geliyor. Hestourex’in, golf turizmindeki büyüme trendine katkı sunacağına inanıyorum”

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek spor, sağlık ve alternatif turizmi kapsayan Hestourex Fuarı ile iş birliğine gitmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hestourex fuarının, marka bir destinasyon konumuna yükselen Antalya'da gerçekleşiyor olması da ayrıca önem taşıyor.” dedi.

Bağlıkaya, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2-4 Nisan’da Antalya’da gerçekleştirilecek 4. Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuar ve Kongresi’ne ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TÜRSAB olarak sektörün gelişmesi, turizmin 12 aya ve yurdun dört bir yanına yayılması için çalıştıklarını belirtti.

Bu amaçla ana turizm çeşitlerinin yanı sıra alternatif turizm çeşitlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan spor, sağlık ve alternatif turizmi kapsayan Hestourex Fuarı ile iş birliğine gitmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hestourex fuarının, marka bir destinasyon konumuna yükselen Antalya'da gerçekleşiyor olması da ayrıca önem taşıyor. Türkiye sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarında da çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Hestourex Fuarı da katılımcı ve ziyaretçi bileşenleriyle bu potansiyeli bir çatı altında buluşturuyor. Bu özellikleriyle fuar Türkiye'nin sağlık, spor, inanç, kültür, doğa, gastronomi ve etkinlik gibi alanlardaki turizm zenginliğini ortaya koyan çok önemli bir platform olarak her geçen yıl daha da güçleniyor.”

Bağlıkaya, ürün çeşitlemesi ve turizm gelirlerinin artırılması noktasında önde gelen alanlardan birinin sağlık turizmi olduğunu aktararak, “Ülkemiz son yıllarda sağlık turizminde önemli adımlar atarak, bu alandan aldığı payı yıllık ortalama yüzde 25 artırmakta.” dedi.

Sadece sağlık ve tıbbi nedenlerle gelenlerden elde edilen sağlık turizmi gelirinin, 2019’un 9 aylık döneminde 1 milyar dolar seviyesini aştığını vurgulayan Bağlıkaya, saç ekimi, diş tedavisi, termal tesislerden faydalanmak gibi amaçlarla Türkiye’ye gelen ziyaretçiler de düşünüldüğünde bu rakamın çok daha yüksek seviyelere çıktığını söyledi.

- “Antalya’da bu yıl kış sezonunda 3 bine yakın spor kampı yapılmasını bekliyoruz”

Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizminde 2023 hedefinin 1,5 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir elde etmek olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TÜRSAB olarak bu rakamlara ulaşılması için biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hestourex Fuarı’nda temsil edilen bir diğer alan olan spor turizmi de son yıllarda hızlı bir gelişim gösteriyor. Spor turizmi, turizmin 12 aya yayılması ve ülkemizin bu alanda elde ettiği gelirleri artırmak noktasında büyük önem taşıyor. Antalya’da bu yıl kış sezonunda 3 bine yakın spor kampı yapılmasını bekliyoruz. Spor turizminde öne çıkan bir diğer önemli alan ise golf turizmi. Türkiye’de 20 golf tesisi bulunuyor. 2019 yılında sadece Belek bölgesinde yabancı ziyaretçiler 560 binin üzerinde oyun oynadı. Bu Belek bölgesi açısından da rekor anlamına geliyor. Hestourex’in, golf turizmindeki büyüme trendine katkı sunacağına inanıyorum. TÜRSAB ve Hestourex arasında bugün burada imzalayacağımız iş birliği sözleşmesi ile sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarındaki çalışmalara değer katacağına inanıyorum."

- “Aktif turizmin, deniz, kum, güneş üçgenine eşdeğer bir potansiyeli var”

Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak ise Hestourex için her yıl bir tema belirlediklerini belirterek, bu yılın temasının aktif turizm olduğunu, unutulmaya yüz tutmuş aktif turizm alanlarını yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

Dünyadaki trendlerin değiştiğini anlatan Çakmak, “Fuarcılık ikili görüşmelere doğru yöneliyor. Geçen sene 165 ülkeden 5 bin profesyonel delege ikili görüşmelere katıldı.” diye konuştu.

Çakmak, TÜRSAB ile iş birliklerini güçlendireceklerini, TÜRSAB’ın bu sene Hestourex için ana paydaş konumuna geldiğini söyledi.

Emin Çakmak, TÜRSAB ile kol kola verip Türkiye’de turizm sezonunun 12 aya yayılması ve ülke genelinde gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Aktif turizmin, deniz, kum, güneş üçgenine eşdeğer bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Çakmak, “Sağlıkta sadece tıp turizminde elde ettiğimiz rakamlar çok ciddi. Sağlık turizminin spa, wellness, termal, gastronomiyi de içeren 8 segmentini de dikkate alırsak ülkemizde 10 milyar dolarlık potansiyele ulaşmış durumda. Aktif turizmi, sağlık ve spor turizmi gibi tanıtabilirsek çok rahatlıkla 40-50 milyar dolar geliri elde edebiliriz.” şeklinde konuştu.

Çakmak, Türkiye’ye sadece saç ekimi için 2019 yılında 498 bin kişinin geldiğini belirterek, “Sadece saç ekiminden elde ettiğimiz rakam 1 milyar doları geçiyor. Asıl rakamlar istatistiki boyutlara yansımış değil. Rakamlar daha iyi durumda.” dedi.

Konuşmaların ardından iş birliği anlaşması imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emin Çakmak, Firuz Bağlıkaya, HESTOUREX, TÜRSAB,

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