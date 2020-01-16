TÜRSAB ile Hestourex Fuarı iş birliği anlaşması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek spor, sağlık ve alternatif turizmi kapsayan Hestourex Fuarı ile iş birliğine gitmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hestourex fuarının, marka bir destinasyon konumuna yükselen Antalya'da gerçekleşiyor olması da ayrıca önem taşıyor.” dedi.

Bağlıkaya, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2-4 Nisan’da Antalya’da gerçekleştirilecek 4. Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuar ve Kongresi’ne ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TÜRSAB olarak sektörün gelişmesi, turizmin 12 aya ve yurdun dört bir yanına yayılması için çalıştıklarını belirtti.

Bu amaçla ana turizm çeşitlerinin yanı sıra alternatif turizm çeşitlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan spor, sağlık ve alternatif turizmi kapsayan Hestourex Fuarı ile iş birliğine gitmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hestourex fuarının, marka bir destinasyon konumuna yükselen Antalya'da gerçekleşiyor olması da ayrıca önem taşıyor. Türkiye sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarında da çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Hestourex Fuarı da katılımcı ve ziyaretçi bileşenleriyle bu potansiyeli bir çatı altında buluşturuyor. Bu özellikleriyle fuar Türkiye'nin sağlık, spor, inanç, kültür, doğa, gastronomi ve etkinlik gibi alanlardaki turizm zenginliğini ortaya koyan çok önemli bir platform olarak her geçen yıl daha da güçleniyor.”