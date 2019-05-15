FİNANS

TÜSİAD Başkanı'ndan reform mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dış politikada zorlu süreçlerin eşiğinde olduğunu belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, bu sorunların ekonomiye giderek artan bir oranda olumsuz yansıdığını belirterek, "Bu riskleri, başta banka ve finans sektörü olmak kaydıyla, ekonomik reformları hemen gündeme alarak ve etkili şekilde uygulayarak en aza indirebiliriz" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin rekabete dayalı piyasa ekonomisi tercihi yapmış bir ülke olduğunu belirterek, "serbest piyasa ekonomisinden vazgeçildiği" veya yeni bir model arayışı içinde olunduğu yönünde izlenimlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Kaslowski, ayrıca bu değerleri koruyan güçlü kurumlar ile tutarlı ve somut bir planın da olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin dış politikada zorlu süreçlerin eşiğinde olduğunu belirten Kaslowski, bu sorunların ekonomiye giderek artan bir oranda olumsuz yansıdığını belirterek, "Bu riskleri, başta banka ve finans sektörü olmak kaydıyla, ekonomik reformları hemen gündeme alarak ve etkili şekilde uygulayarak en aza indirebiliriz" dedi.

Yılbaşından bu yana kamu bankaları ağırlıklı, ciddi bir kredi genişlemesi gerçekleştiğine dikkat çeken Kaslowski, "Kredi genişlemesi, likiditeyi artırır, ekonomiye geçici bir rahatlama verir ancak ülkemizin net tasarruf düzeyi yükselmedikçe kredi genişlemeleri net borçluluk düzeyini artırmakta, ekonomiyi kırılgan hale getirmektedir" diye konuştu.

Dış borcun hala yüksek, enflasyonun istenen seviyede olmadığını ve rezervlerin düşük olduğunu belirten Kaslowski, yeni şoklarla karşılaşmamak için hız, kapsam, içerik ve güven unsurlarına yönelik bütüncül bir program içine girilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaslowski ayrıca, Avrupa Birliği üyelik perspektifinin de Türkiye'ye duyulan güveni ve yatırımcı ilgisini güçlü ve kalıcı olarak artıracak unsur olduğunu belirtti. KAYNAK:REUTERS

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
önce yandasi zengin etme sevdasindan vazgecin üretime önem verin fabrikalar kurun HALK calisir yapicidir her seyi disardan getirmekle halki zor durumda birakan kisiler görevlerinden derhal alinmalidir yoksa batakliga tamamen göcecegiz. ölü yatirimlari durdurun peske cektiginiz fabrikalari geri alin hazineden ödenen vergi paralarini halka sorun önce su köprülerin durumunu düzeltin buna benzer o kadr durum varki bu sevdadan vazgecilmese kimse ekonomiyi kurtaramaz araplasmayi birakin üretin üretin ciftciye yardim edin mahsul sudan ucuza gitmesin.
ülke batmış iş yok işi yapanda mülteci ler suriyeli esenyurta tekstil açmış türk işçi almiyoruz diyorlar ne faydası var bu ülkeye ,türkmen, özbek ve arkanda tl parayı dolara verip ülkelerine gönderiyorlar bunların turkiyeye zerre kadar faydası yok zararları var sadece burda b.k kaliyor onuda biz temizliyoruz. Müslüman diyorlar hicbiri demiyelimde yüzde 65 oruç tutmuyorlar türkmen ve özbek lerin çoğu bu ülkeye fuhuş için geliyor. iş yerleri sigorta ödememek için bunları çalıştırıyorlar biz kendi ülkemizde olmuşuz.insallah #herşey çok güzel olacak ...
suna bak ya tüsiad baskanı Türk bile degil böyle komedi filmi ancak Türkiye de olurdu
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