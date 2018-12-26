TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'nda ekonominin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bilecik'in konuşmasından satır başları:
İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi
Dünya ekonomisine yönelik durgunluk beklentileri Fed'in faiz artırımlarını gözden geçirmesine neden olurken bu bize zaman kazandıracak bir süreç olacak
Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek
İhtiyatlı olduğumuz taktirde gelecek yıl yüzde 1'ler civarında büyüme ve yüzde 17 enflasyon bekliyoruz. İşsizlikte ise hedefe hemen ulaşamayabiliriz
Seçim ekonomisi zaman zaman tartışılıyor. Ancak lokomotif sektörlerin desteklenmesi gerekiyor. Zamanlama açısından eleştiriliyor ancak bunu seçim ekonomisi şeklinde değerlendirmemeliyiz
İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz
Dünyada ekonomik akılla, siyasi akıl birbirini tamamlaması gerekirken oldukça ayrıştı. ABD'de Trump'ın yaptıkları şaşkınlık yaratıyor, Avrupa'da Brexit aynı şekilde. Yani küreselleşmede bir geri çekiliş var ve popülist söylemler güçlendi
Önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin yönü hep Batı'ya olmuştur ve ekonomik, sosyal refah için böyle olmalıdır
Şu an yatırım yapılmıyor ancak bu basınçlı kaptaki su gibidir. Bir taraf azalırsa diğer taraf yükselir. Yani şu an yatırım yapma iştahında bir yükseliş var. Bunun desteklenmesi gerekiyor
Bugün yatırımların önündeki en büyük engel belirsizlik. Ekonomi güven üzerine kurulu bir yapıdır bu nedenle uzun vadeli kararlarınız olmalı
Bankacılık sistemindeki sıkıntıların kaynağına bakmamız gerekiyor. İş dünyasının en büyük sıkıntısı krediye ulaşmak. Ama şu tespiti de yapmak gerekiyor: Bankalar 100 lira topluyor, 150 lira kredi veriyor bu dünyada 80 dolaylarında. Yani bankalarda da bir sıkıntı var
Banka bilançolarının sıkıntılı krediler açısından hızlıca normale döndürülmesi gerekiyorki iş dünyası kredilere ulaşmakta zorlanmasın. Sıkıntılı kredilerin temizliği dünyada pek çok kez yapılmış bir şey. Bir çalışma yapılmalı bu konuda
Kurdaki seviyeden çok istikrarlı seyir önemli. 7 sınırlarından bugünkü seviyelere gelmek son derece olumlu ancak asıl önemli olan sakinlik. Yüksek dalgalar geldiğinde kumdan kaleler olmamalıyız
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