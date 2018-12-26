TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz

Seçim ekonomisi zaman zaman tartışılıyor. Ancak lokomotif sektörlerin desteklenmesi gerekiyor. Zamanlama açısından eleştiriliyor ancak bunu seçim ekonomisi şeklinde değerlendirmemeliyiz

Dünya ekonomisine yönelik durgunluk beklentileri Fed'in faiz artırımlarını gözden geçirmesine neden olurken bu bize zaman kazandıracak bir süreç olacak

İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi

Dünyada ekonomik akılla, siyasi akıl birbirini tamamlaması gerekirken oldukça ayrıştı. ABD'de Trump'ın yaptıkları şaşkınlık yaratıyor, Avrupa'da Brexit aynı şekilde. Yani küreselleşmede bir geri çekiliş var ve popülist söylemler güçlendi

Önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin yönü hep Batı'ya olmuştur ve ekonomik, sosyal refah için böyle olmalıdır

Şu an yatırım yapılmıyor ancak bu basınçlı kaptaki su gibidir. Bir taraf azalırsa diğer taraf yükselir. Yani şu an yatırım yapma iştahında bir yükseliş var. Bunun desteklenmesi gerekiyor

Bugün yatırımların önündeki en büyük engel belirsizlik. Ekonomi güven üzerine kurulu bir yapıdır bu nedenle uzun vadeli kararlarınız olmalı