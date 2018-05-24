TÜSİAD'dan dolar ve faiz artışı ile ilgili ilk açıklama!

Bugün gerçekleşen TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapan Özilhan, yüksek enflasyonun uzun vadeli düşünmeyi ortadan kaldırdığını belirterek, Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini vurguladı. Özilhan, TCMB'nin dün attığı adımla herkesin biraz rahatladığını söyledi. Özilhan, ekonomide birinci önceliğin makro ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi.

