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TÜSİAD'dan dolar ve faiz artışı ile ilgili ilk açıklama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini belirterek dün gerçekleşen faiz artışıyla herkesin rahatladığını söyledi

TÜSİAD'dan dolar ve faiz artışı ile ilgili ilk açıklama!

Bugün gerçekleşen TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapan Özilhan, yüksek enflasyonun uzun vadeli düşünmeyi ortadan kaldırdığını belirterek, Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini vurguladı. Özilhan, TCMB'nin dün attığı adımla herkesin biraz rahatladığını söyledi. Özilhan, ekonomide birinci önceliğin makro ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD merkez bankası tuncay özilhan döviz dolar euro

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