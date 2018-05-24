TÜSİAD'dan dolar ve faiz artışı ile ilgili ilk açıklama!

Bugün gerçekleşen TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapan Özilhan, yüksek enflasyonun uzun vadeli düşünmeyi ortadan kaldırdığını belirterek, Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini vurguladı. Özilhan, TCMB'nin dün attığı adımla herkesin biraz rahatladığını söyledi. Özilhan, ekonomide birinci önceliğin makro ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi.
Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Fed toplantı tutanakları yayımlandı
Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum