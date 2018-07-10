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TÜSİAD'dan yeni hükümet sistemine ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

TÜSİAD, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ekonomide, özellikle makro ekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜSİAD'dan yeni hükümet sistemine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan TÜSİAD, dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşandığına işaret ederek, "Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir" dedi.

Açıklamada, "Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.(REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD hukumet sistemi merkez bankası

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dün olduğu gibi bu gün de işleri tıkırında sermayenin.emekçinin mevzisi yitmiş, cumhuriyet kazanımları gerici karanlığa terk edilmiş umurlarında bile olmaz.
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