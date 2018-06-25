TÜSİAD: Şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı

TÜSİAD, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı. Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tebrik ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye'ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavımız devam ediyor. İlk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağı bilinciyle, yeni meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyoruz

Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var: