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TÜSİAD: Şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

TÜSİAD'da yapılan açıklamada "Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı" denildi.

TÜSİAD: Şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı

TÜSİAD, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı. Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tebrik ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye'ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavımız devam ediyor. İlk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağı bilinciyle, yeni meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyoruz

Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var:

  • Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi;

  • Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin;

  • Bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemi;

  • Vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele;

    1. Sanayi Devrimi'nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı;

  • Türkiye'nin en önemli küresel güçlerinden birinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle ve toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu;

  • Eğitim, çalışma yaşamı, karar alma ve toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması;

  • Uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin hızlanması.

    • Türk iş dünyasının ulusal ve uluslararası düzeyde en önde gelen sivil toplum kuruluşu olan TÜSİAD olarak ülkemizin 21. yüzyılda güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve refah seviyesi yüksek bir toplum olması için her zaman olduğu gibi azim ve kararlılık içinde seferber olacağız" DHA

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    Anahtar Kelimeler:
    TÜSİAD seçim seçim sonuçları

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