TÜSİAD'dan düşünce özgürlüğü vurgusu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) son günlerde yaşanan bazı toplumsal gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güvenliği için terör örgütlerine karşı haklı ve meşru bir mücadele yürütmektedir. İki gün önce, bölücü terör örgütünün yaptığı hain saldırıda henüz yaşamının baharındaki bir gencimizi daha kaybettik. Bu ve bunun gibi devam etmekte olan hain saldırılar sınırlarımızda güvenlik ve barışın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" denilen açıklamada, "Ülkemizin bekasına kasteden tüm terör örgütlerini kınıyor, şehit düşen asker ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar, aile ve yakınlarına sabır diliyoruz" ifadesi yer aldı.





"İfade zenginliğini sahiplenmek kritik önemde"

Açıklamada, "Yaşadığımız bu önemli süreçte, toplumumuzdaki görüş ve ifade zenginliğini sahiplenmek ülkemizin birliği ve beraberliği açısından kritik öneme sahiptir. Düşünce ve önerilerini demokratik tartışma anlayışı içinde dile getiren birey ve kurumlara karşı gösterilen tepkiler, toplumumuzda kutuplaşmayı artırdığı gibi, ülkemizin teröre karşı haklı mücadelesine zarar vermektedir. Terörle mücadele ederken özgürlüklerini koruyan, düşünce çeşitliliğini muhafaza eden bir Türkiye bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır" değerlendirilmesi yapıldı.





Açıklamanın devamı şöyle:

"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi "güvenlik ve özgürlükler birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir". Bu bilinç ile hareket edilmesi demokrasimiz, milli menfaatlerimiz ve küresel rekabetteki gücümüz açısından vazgeçilmez bir öncelik olmalıdır."