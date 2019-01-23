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Tuzlanan palamudun kavanozu 100 liradan satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılar tarafından bol olduğu dönemde daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, tezgahlarda kavanozu 100 liradan alıcı buluyor.

Tuzlanan palamudun kavanozu 100 liradan satılıyor

Karadenizli balıkçılar tarafından bol olduğu dönemde daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, Sinop'ta tezgahlarda kavanozu 100 liradan satışa sunuluyor.

Av sezonunun geride kalan dört aylık bölümünde balıkçıların bol miktarda ağlarına takılan ve bir kısmı daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Bu sezon bol miktarda palamut avlandığını vurgulayan Gündoğdu, avlanan balıkların iri olanlarından tuzlama yaptıklarını belirtti.

İlk etapta tuzlamaların tükendiğini, talep üzerine tekrar tuzlama işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Gündoğdu, "Palamutu sevenler, bu günlerde özlemlerini tuzlamasıyla gideriyor." dedi.

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Tuzlu palamudun kavanoz fiyatının 100 lira olduğunu aktaran Gündoğdu, "Fiyat yüksek gelebilir ancak palamudun avlanmadığı bir dönemdeyiz. Arz talep meselesi göz önüne alındığında 100 lira bize göre normal. Vatandaşlarımızın ilgisi de gayet güzel. Özellikle yurt dışından gelen talepler var. Onlara göndermeye çalışıyoruz. Tuzlu balık kültürü ülkemizde gittikçe artıyor. İnşallah gelecek yıl daha fazla balık tuzlayacağız." ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
palamut kavanoz tuzlama

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