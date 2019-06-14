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TV'de ek vergi kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bazı ülkelerden televizyon ithalatına uygulanan yüzde 10 ek gümrük vergisi kaldırıldı.

TV'de ek vergi kaldırıldı

Bazı ülkelerden televizyon ithalatına uygulanan yüzde 10 ek gümrük vergisi kaldırıldı.

Söz konusu ülkeler, gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) listesinde "genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubu", "en az gelişmiş ülkeler", "gelişme yolundaki ülkeler" ve "diğer ülkeler" sütunlarında yer alıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile 85.28 numaralı GTİP pozisyonunun altında "televizyon alıcı cihazları" olarak belirtilen satırlar, sayılan ülkelerden yapılan ithalattan ilave gümrük vergisi alınmasını öngören 433 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında çıkarıldı.

Halen uygulamada olan karar, çeşitli ürün grupları ithalatından, ülke gruplarına göre değişen oranlarda ek gümrük vergisi tahsil edilmesini öngörüyor.

Kapsam dışına alınan ithalat kalemleri, "Televizyon alıcı cihazları" adı altında; "Renkli televizyonlar", "Tele projektörler", "Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar" "İçinde resim tüpü olanlar", "Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar", "Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar" ve "Diğerleri" olarak belirtiliyor.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Televizyon vergi

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