TZOB Genel Başkanı Bayraktar tarım sektöründe 2019 yılını değerlendirdi:

Son dönemlerdeki fiyat artışı nedeniyle çiftçinin gübre kullanırken zorlandığına işaret eden Bayraktar, elektrik fiyatlarındaki artışın da sulama maliyetlerini artırdığını belirtti.

Bayraktar, çiftçinin zor şartlara rağmen tarımsal faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirerek, "Çiftçi borçları acilen uzun vadeli ve faizsiz olarak ertelenmeli, enflasyonun çok üzerinde artan elektrik, sulama ücretleri makul seviyelere çekilmeli." diye konuştu.

Geçen senenin çiftçi açısından zor bir yıl olduğunu belirten Bayraktar, doğal afetlerle, yüksek girdi ve finansman maliyetleriyle mücadele eden üreticinin yeterli gelir elde edemediğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçi borçları acilen uzun vadeli ve faizsiz olarak ertelenmeli, enflasyonun çok üzerinde artan elektrik, sulama ücretleri makul seviyelere çekilmeli." dedi.

Bayraktar, elektrikli traktör konusuna değinerek, "Bilindiği gibi çiftçimizin en önemli maliyet unsurlarından biri mazottur. Elektrikli araçlar bu maliyeti önemli oranda düşürecektir. Yalnız bu konuda önemli bir sorun akü bedelidir. Devlet akü desteği verirse, elektrikli traktör tarımımız açısından önemli bir gelişme olacaktır." dedi.

Tarım sektörü için bu yıl bütçeden 22 milyar lira destek ödeneği ayrıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Ancak destekler artırılmalı, Tarım Kanunu'nda belirtildiği gibi Gayri Safi Milli Hasıla'nın en az yüzde 1'ine çıkarılmalıdır. Bu rakam son yıllarda yüzde 0,4 düzeylerinde kalmıştır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tarımsal kredilerde faiz oranının yüzde 12'den yüzde 9'a çekildiğini açıkladığını, oranların daha da aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım sigortasındaki devlet desteğine rağmen prim oranlarının çiftçiye yüksek geldiğini belirten Bayraktar, sigortaların tüm riskleri karşılaması gerektiğini ifade etti.