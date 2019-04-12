Uber: Bu yıl kâr elde edemeyebiliriz

Uber, Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile uzun bir süredir beklenen halka arz metnini yayınlamış ve şirketin UBER kısaltmasıyla New York Menkul Kıymetler Borsası’nda listeleneceğini duyurmuştu. Metinde şirketin son üç yılda gözle görülür bir şekilde büyüdüğü fakat bazı skandallar ve rakip şirketlerin piyasaya girmelerinin söz konusu büyümeyi kısıtladığı belirtildi. Geçen yıl operasyonlara 3.03 milyar dolar harcayan Uber, gelecek dönemde şirketin operasyon masraflarının “ciddi derecede artabileceğini” ve “kâr elde edemeyebileceği” uyarısını yaptı.

Metinde ayrıca Uber’in 2018’de toplam 91 milyon aktif kullanıcısı olduğu ve bu rakamın 2017’ye göre yüzde 33.8 artmasına rağmen 2016’ya göre ise yüzde 51 düştüğü belirtildi.

KAYNAK:DHA

