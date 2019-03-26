FİNANS

Uber Careem’i 3.1 milyar dolara satın alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

ABD merkezli uluslararası ulaşım şirketi Uber, Dubai’deki rakibi Careem’i 3.1 milyar dolara satın alacak.

Uber Careem’i 3.1 milyar dolara satın alacak

Şirketlerden yapılan açıklamada söz konusu satın alma, Ortadoğu’da yüksek teknoloji alanında yapılan en büyük işlem olarak tanımlandı. Satın alma kapsamında Uber’in ödemenin 1.7 milyar dolarını tahvil ve 1.4 milyar dolarını nakit yapacağı belirtilirken, işlemin 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Careem’in “Ortadoğu’da kentsel mobilitenin şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynayarak bölgedeki en başarı startuplardan biri haline geldiğini” söyledi ve satın alımdan sonra oluşacak şirketin “sürücüler, müşteriler ve dünya kentleri için olağanüstü sonuçlar” doğuracağını belirtti.

Satın alımanın ardından şirketlerin bağımsız markalar olarak hizmet vermeye devam edeceği belirtilirken, Careem ortak kurucusu ve CEO’su Mudassir Sheikha’nın Careem’daki görevini sürdüreceği eklendi.

Söz konusu satın alma haberi, Uber’in Nisan ayında yapacağı halka arzla hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) listeleyeceğinin ardından geldi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
UBER Careem

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