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Uber'den Türkiye açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Yeni yürürlüğe giren düzenlemeyle Türkiye'de çalışma şansı kalmayan Uber'den açıklama geldi.

Uber'den Türkiye açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’na verdiği talimatla korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi.

Resmi Gazete’de yürürlüğe giden düzenlemeye göre, korsan internet uygulamalarına taşıtını kullandıranların belgesi iptal edilecek. 2 yıl faaliyetleri yasaklanacak. Uber'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek. Devamı halinde ceza kesilecek.

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Dün gündeme oturan bu haberin ardından Uber'den bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde; "Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız."

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Anahtar Kelimeler:
UBER taksi

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
SONUNA KADAR UBERRR
Uber in. Taksi out!
alan memnun satan memnun ben hayatimda 1 kere istanbula gittim oda taksicilere ne soylediysemde beni bindirmediler neden cunku mesafe cok azdi ve ben tanimiyordum baktim olmuyor kardesim oraya kadar nekadar tutar dedim 5 lira dedi bende sana 20 verecem yeterki beni gotur dedim Uber oylemi kardesim cok olsun ama adam gibi olsunlar
Ya arkadaş burası türkiye burda teknolojik gelişmeler ilerlemez iş yaptirmazlar kafalar cahil çünkü.. çekin gidin yatırım falan yapmayin bu ulkeye de secmen akillansin
tamda ubere başlayacaktım
Hani vatandaşın seçme hakkı UBER İSTİYORUZ.
beleşten plaka kap iş yap varmı böyle adalet yok ama tabi taksicilerde kendine çeki düzen vermeli geldide geçiyor
matbaayı yasaklayan zihniyet 21. yy da hâlâ bu ülkede varlığını devam ettiriyor. ben klimalı, temiz kokan, içinde sigara içilmemiş, dolaştırmayan, trafiğe saygılı, küfür etmeyen, gürültüsüz çalışan, konforlu vs yani bana değer veren bir hizmet almak istiyorum. beni tekelciliğe zorlayamazsınız! sizin kokuşmuş taksinize binmek zorunda değilim.
Bir TAKSI PLAKASI sahibi olarak yaziyorum! Taksi plakasini alirken milyonlarca lira ödüyorsun, gelir vergisi, mtv, hava parasi, cart parasi curt parasi, söför parasi. Adam geliyor bir uygulama ile sadece gelir vergisi ödeyerek benim 2 milyona yakin para baglayarak basladigim iste benimle ayni parayi kazaniyor neredeyse. Bunun hak neresinde adalet neresinde!
@ismail_mert_2018 kısa mesafe almayan, insanları ulaşmak istediği yere dolaştıra dolaştıra getiren ve kabalıkta sınır tanımayan (en son kadının birini arabadan atmışlardı) taksicilerin taksilerine binmektense lüks içerisinde ulaşımını yapmamızı sağlayan UBER kullanırım daha iyi en kısa zamanda düzelmesi dileğiyle...
taksi zulmüne kimseyi mecbur bırakamazsınız
Adam milyarlar verecek taksi plakası için sonra uber denilen oluşum çıkacak taksilere kafa tutacak kardeşim o zaman adam niye vergisini versin milyarlar harcasın?Rekabet var ama haksız rekabet koşullar eşit değil UBER KAÇAK GÜREŞİYOR...
vatandaşın lehine olan ne varsa kaldırıyorsunuz. UBER'E özgürlük!!!!
Milletin yararına olan her şeye karşılar bunlar.
bu taksicilerin ben taaa
Hayırlısı olsun
Millet mafya bozuntusu taksicilere kalmasın. Saygı ve şereften yoksun kişiler sarı taksilerin içinde. Sonuna kadar Uber !
sırf taksicilerden oy almak için bu düzenlemeyi çıkarttınız ama yinede başaramayacaksınız bu millet sizi sandığa gömecek
Sonrada Türkiye neden gelişmiyor diyorlar
Uber olunca taksiciler rahat rahat adam düdükleyemeyecekler. O yüzden bu kargaşa. Taksiciler mafya gibi geziyor ortalıkta. Devlet de bir şekilde bu mafya gruplarına değnekçi oluyor. Yemin ederim dışarıdan Türkiyeye somali gibi bakıyorlar artık. YASAKLAR ÜLKESİ.
taksilere araç içi kamera zorunluluğu getirilsin. kısa mesafe götürmeyen, yolu uzatarak fazla para alan taksiciler şikayet edildiğinde görüntülerden işlem yapılsın. müşteriye kötü davranan veya görüntü yok kamera bozuk diyenlere bile ağır cezalar verilsin. var mısınız buna taksiciler?
y dışında günde 2 sefer uber kullanırım... ve çok kaliteli bir hizmet veriyorlar ... bence turkiyenin uberle tanışması lazim .... ticarî taksi gibi burunları havada degil,ist turu yaptırmazlar,fazla para almazlar,kibar konuşurlar,güzergah seçimini yolcuya bırakırlar... ve bunun gibi bir-çok hizmet... uber hakikatten kaliteli ulaşım ve cooook ucuz taxi den .... %50 daha ucuz teşekkürler uber
Tam bir abd açıklaması olmuş, yani ne yaparsan yap ben burdayım diyor UBER :)))))))))))
taksiciler uberle uğraşacağına uberden daha kaliteli hizmeti nasıl veririzin gayretine girseler iyi olur. bu olayda da gördük, eşkiyalıkla, kaba kuvvetle, nezaket dışı tavırlarla iş götürdüler. vatandaşı aldatmasalar, kandırmasalar, dayak atmasalar, söz verince yerine getirseler, sigara içmeseler, yakın mesafe götüremem demeseler, kaba konuşmasalar, para üstünü mızmızlanmadan verseler, kalite takip sistemi kursalar, vatandaş neden uberi tercih etsin. yine söylüyorum uberden daha iyi nasıl hizmet veririme baksınlar, zorbalıkla sadece insanların nefretini kazanırlar.
scotty uygulamasında bir sıkıntı var mı bilgisi olan???
Bu Amerikan sirketi dunyanin her ulkesini ele gecirmeye calisiyor Avrupadaki taksicilerde bu konuda caresiz Kesinlikle ulkemizde izin verilmemesi gerekir . Paranin yine disariya akmasi anlamina geliyor . bu yasagida delmeye calisiyorlar kesinlikle izin verilmemesi lazim.
Tamam da anlayan varsa soylesin. UBER e çalışanlar resmi kayıtlı mı ki lisansları iptal edilip ceza kesilecek
Taksicilerin bu durumundan hoşlanmadıklarını gördüler. Özellikle seçim öncesinde, onlardan oy kaybetmemek adına, bu karar alınmıştır. Seçimden sonra tekrar Uber'ler faaliyetlerine devam edebilir. Şaşırmayın..
Vatandaşı genellikle uyuşturucudan,cinayetten,tecavüzden sabıkalı şoförlere ve kirli ,yazın sıcak,kışın soğuk araçlara mahkum etmekle kime hizmet ediliyor?Uberin rahat,konforlu araçları ve eğitimli şoförlerinden halk şikayetçi değildi.Madem Uberi yasaklıyorsunuz sarı taksileride ciddi şekilde denetleyin.Onların sürücülerinin de çalışma izinlerini,geçmişini araştırıp kamu hizmeti yapıp yapamayacaklarını inceleyin.Onlarda trafik kurallarını ihlal edince özel araç sürücülerine verilen cezalarla karşılaşsın.Adamların sanki dokunulmazlığı var.
bizim halkımız minübüsle gitsin gelsin arkayı beşlesin diyorlar
Seçim için taksicilerin gönlünü alma, diğer yandan vatandaşı taksiye mahkum etmek bu. Neden taksiler tekel, devlet taksi plakasını kaça sattı bunlara. Neden bu alanda rekabet yok. Taksicinin eline ve dedğine mahkumuz. Vatandaş da bunu oy verirken düşünecek binali bey.. Eee al gülüm ver gülüm..
uber vb. turizm adi altinda korsan taksidir.
louis rodriges da silva uber
Vatandaşa hizmet anlayışı yok ki bizim hiçbir yönetimizde.Nerede rant var, nerede kâr var, nerede oy var hemen oraya.Diğer tarafı yasakla gitsin halk kim, halkın isteklerinin ne önemi var!
Taksicilere Uber gibi Maliyenin kullandığı bir sistemi zorunlu yapsınlar :) Vergisini bari ödemiş olurlar (kaçağa son)
türkiye kendi uygulamsını yapıp bu hizmeti devam ettirmeli insanları bir gurubun tekeline bırakılmamalı
son zamanlarda bindiğim taksicilerin tamamı uber i destikliyor. taksilerde yevmiye usulu çaluşıyorlarmış ve kira masrafları çok yüksek rekabet olsun bizde kiraya daha az ödeyelim derler. taksilerde çalışan %90 sadece %10 u patron olurmuş
Ne Kadar At Hırısızı Var Taksici Olmus, Tabi 10/2 İstisna
100 binliraya bi minubis al taksi gibi calis oh ne ala.
Her firsatta makasa girip. insanlarin onune kiran taksiciler Uber gelince kuzu gibi gidiyolar neden acaba yokda bu uber faydalimi ne.
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