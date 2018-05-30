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UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 6 bin 295 UBER sürücüsüne 18 milyon 922 bin lira ceza kesildi.

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 1 Ocak - 29 Mayıs arasında kent genelindeki uygulamalarda 6 bin 295 UBER araç sürücüsü ve yolcusunu kontrol etti.

Denetimlerde, belediyeden alınan turizm taşımacılığı belgesi ile şehir içinde ticari amaçlı yolcu taşıdığı belirlenen 6 bin 295 UBER sürücüsüne toplam 18 milyon 922 bin lira ceza kesilirken, ruhsatsız ticari taşımacılık hizmeti almaktan da UBER ile yolculuk yapanlara da 2 milyon 165 bin lira ceza kesildi.

UBER sürücülerine ilk cezalarında 3 bin 6 lira, ikinci cezalarında da 5 bin 10 lira ceza, yolculuk yapan kişilere de 344 lira ceza kesildiği öğrenildi.

2018 yılının ilk 5 ayında kesilen cezanın, 2016 ve 2017 yılında UBER'e kesilen cezaların toplamını geçtiği bildirildi.

Polis, 2016'da 598 UBER sürücüsüne ceza keserken, 2017'de ise 4 bin 659 UBER sürücüsüne ceza kesti.

Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesine göre, ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak suçundan UBER sürücülerine ceza kesildiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
UBER ceza

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