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UBER: İstanbul'daki faaliyetlerimizi durdurduk

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

Uber, "İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

UBER: İstanbul'daki faaliyetlerimizi durdurduk

Uber, bugün itibarıyla İstanbul'daki UberXL faaliyetleri durdurduğunu, sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Uber'den yapılan açıklamada, şirketin, halihazırda dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olduğu aktarıldı.

Uber'in 2014 itibarıyla İstanbul'da hizmet vermeye başladığı dile getirilen açıklamada açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12 bin UberXL sürücü ortağı ile 6 bin şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir. Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs itibarıyla durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz. Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz."

Açıklamada, şirkete güvenen tüm yolculara ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağına teşekkür edildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
UberXL UBER türkiye

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