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Üç haftada bin 335 kg altın yastık altından çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci talep toplama dönemi ile ilgili rakamları paylaşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İlk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkardı" bilgisini verdi.

Üç haftada bin 335 kg altın yastık altından çıktı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hazine'nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı." dedi.

Şimşek yaptığı açıklamada, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla geçen yıl başlanan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına vatandaştan gelen yoğun ilgi sonucunda, bu yıl da devam etme kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı tarafından 26 Mart-20 Nisan tarihlerinde 81 ilde Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yatırımcılardan taleplerin toplanmaya başlandığını belirten Şimşek, yeni ihraç döneminde tanıtım faaliyetleri kapsamında reklam filmleri hazırlandığını ve yatırımcıların bu araçlara yönelik her türlü sorularına cevap bulabilecekleri bir internet sitesinin de hayata geçirildiğini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZ GÜVENDİ VE İLGİ GÖSTERDİ"

Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası taleplerinin geçen seneki ihraca paralel bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Hazine'nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahviline vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı. Böylelikle geçen yılki ihraçla beraber toplam 683 milyon lira değerinde 3,8 tonluk altın toplanmış oldu." ifadesini kullandı.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına ilk ihraçta kadınların ilgisinin daha yüksek olduğunu belirten Şimşek, bu yılda söz konusu durumun devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen vatandaşların ilgisini bu yatırım araçlarının geleceği açısından memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Yastık altında atıl bir şekilde duran büyük bir ekonomik değeri sisteme kazandırmanın uzun soluklu bir proje yürütülmesini de beraberinde getirdiğini dile getiren Şimşek, ilerleyen dönemde de altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına düzenli bir şekilde devam etmeyi planladıklarını bildirdi.

"HER AÇIDAN KAZANÇLI BİR YAPI"

Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası yatırımcıların her açıdan kazanacağı bir yapı oluşturduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, hem risk alarak hem de getiri elde etmeksizin atıl bir şekilde yastık altında tuttukları altınlarını hiçbir maliyete veya komisyona katlanmaksızın cazip bir getiri elde ederek devlet güvencesinde saklama imkanına kavuşmuştur. Aynı zamanda atıl duran altınları için getiri de elde etmeye başlamıştır. Bu senetlerin yatırımcıya sunduğu yıllık getiri oranı yüzde 2,4'dir. 100 gram altını karşılığında bu yatırım araçlarını alan bir vatandaşımız 6 ayda bir net 1,2 gram altın karşılığı lira getiri elde edecektir. Bilindiği gibi mevcut tahvil, bono ve kira sertifikalarında vergi oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının cazibesini artırmak için vergi oranı sıfıra indirilmiştir. Böylece normal senetlerde 100 lira getiri sağlayan bir vatandaşımız bu getirisi üzerinden 10 lira vergi öderken, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırım yaptığında 100 liranın getirisinin tamamı kendisinin olacaktır. Yani yatırımcılar bir yandan oldukça cazip bir getiri elde ederken diğer yandan elde ettiği getiriden hiçbir şekilde vergi ödememektedir. "

Şimşek, yatırımcıların teslim etmiş olduğu altınlarını duyurularda belirtilen tarihlerde talep etmesi halinde vade sonunda Darphanenin bastığı çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak veya rafineri tarafından üretilen 1 kilogramlık külçe altın olarak alabileceğine de dikkati çekti.

Yatırımcının vadeden önce nakit ihtiyacının olması halinde, senetlerini Ziraat Bankasına güncel altın fiyatlarından satarak lira karşılığını alabildiğini anlatan Şimşek, senedi sattığı ana kadar birikmiş olan tüm getirisinin de yatırımcıya lira olarak ödendiğini söyledi.

20 NİSAN TARİHİNDE SONLANACAK

Şimşek, vatandaşların biriktirdiği altınlarını devlet güvencesinde saklayarak, hem getiri elde ettiğini hem de ülke ekonomisine, rezervlerine destek olduğunu vurgulayarak, "Bu gerçek anlamda milli bir projedir ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiştir." dedi.

Altın tahvilinde ikinci ihraç döneminin devam ettiğini belirten Şimşek, "20 Nisan tarihinde sonlanacak ikinci talep toplama dönemi içerisinde vatandaşlarımız 'altin.hazine.gov.tr' adresinden talep toplamaya aracılık eden Ziraat Bankası şubelerini öğrenerek atıl olarak beklettikleri altınlarıyla altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alarak bu senetlerin avantajlarından yararlanabilir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın altın tahvili yastık altı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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