FİNANS

Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortaklığıyla yürütülen İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL Kredi Limiti tahsis edilirken, 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldı.

Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"23 Mayıs 2019 tarihinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.

Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.

Temmuz 2019 sonu itibariyle 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. "

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kamu bankası kredi firma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EFENDİLERR,KAMU BANKALARININ İSİMLERİNİ NİYE YAZMADINIZ ACABA?
HA BİR DE, KİMLERE KREDİ KULLANDIRILDI ACABA?
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