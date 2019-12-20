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Üç konfederasyondan "asgari ücret" açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: - "(2 bin 578 lira) Bunun üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı, o kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isteriz" - "Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz.

Üç konfederasyondan "asgari ücret" açıklaması

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 578 liranın altındaki asgari ücret teklifini değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Irgat, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini Türk-İş'in temsil ettiğini belirtti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın CHP heyetinin ziyareti dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamalar yaptığını, 32 yıldır her ay gerçekleştirdikleri araştırmaya atıfta bulunduğunu hatırlatan Irgat, Atalay'ın "bir işçinin yaşama maliyetinin aylık 2 bin 578 lira hesaplandığını, asgari ücret teklifinin bunun altında olmayacağını" vurguladığını söyledi.

Hak-İş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak bugün ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor." diye konuştu.

Toplumun büyük çoğunluğunun, komisyon çalışmalarının sonucunu merakla beklediğini dile getiren Irgat, 2020'de geçerli olacak yeni asgari ücretin milyonlarca kişinin ve ailesinin geçimini sağlayacak tek gelir olacağını kaydetti.

- "Çalışanların beklentisi karşılanmalıdır"

"Asgari ücret alarak yaşamlarını zorlukla sürdürmek zorunda olan çalışanların beklentisi karşılanmalıdır." diyen Irgat, her alanda devam eden fiyat artışları karşısında geçim şartlarının giderek ağırlaştığını belirtti.

Irgat, "Korunması gereken işveren değil işçiler. Asgari ücret kadar bir gelirin vergi dışı bırakılması, tüm emek örgütlerinin ortak talebidir. Ailenin huzur ve refahı, özellikle annenin ve çocukların korunması, asgari ücret belirlenirken dikkate alınması gereken en temel ilkelerden biri olmalıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'de asgari ücret tespit edilirken pazarlık konusu yapıldığını, ailenin dikkate alınmadığını belirten Irgat, ülkede sağlanan refah artışının asgari ücretliye yansıtılmadığını savundu.

Komisyon çalışmalarında belirleyicinin, hükümetin yaklaşımı olduğunu dile getiren Irgat, "Talebimiz, işçilerin beklentilerine uygun bir asgari ücretin 2020 yılı için tespit edilmesidir." dedi.

- "2 bin 578 liranın üzerinde bir rakam beklentimiz var"

Sendika temsilcileri açıklamanın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Talep edilen asgari ücret rakamına ilişkin soru üzerine Irgat, "(2 bin 578 lira) Bunun üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı, o kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isteriz." diye konuştu.

"Konuşmanızda 'Asgari ücret konusunda iyimser olamıyoruz' dediniz. Hükümetten nasıl bir teklif geldi?" sorusu üzerine Irgat, 24 ya da 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi.

Irgat, açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin beklentilerinin çok altında bulunduğunu, bu nedenle iyimser olamadıklarını belirtti.

"2 bin 578 liranın altında bir rakam gelirse ortak bir tavır, tepki olacak mı?" sorusuna Irgat, "Elbette olacak, Bakanlığın açıklamasından sonra. Onun altındaki bir karara katılmayacağımızı ortak olarak deklare ediyoruz." yanıtını verdi.

- "Öyle bir rakam söz konusu değil"

"Size teklif edilen rakamın 2 bin 378 lira olduğu yönünde iddialar var. Ne söylersiniz?" sorusuna karşılık Irgat, TÜİK'in açıklamasının dışında kendilerine rakam teklif edilmediğini bildirdi.

Irgat, "Asgari ücrette belli bir uzlaşma olduğu görülüyor. İşçilerin ücretini artırmak için esas konulardan birisi de vergi dilimi. Üç konfederasyon önümüzdeki dönemde birlikte çalışma düşünüyor mu?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Konfederasyon olarak yıllardır vergiyle ilgili itirazlarımızı paylaşıyoruz. Bu yıl iyi bir başlangıç yapıldı. Henüz konuşmadık ama önümüzdeki yıllarda da vergi konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla ve siyasi iradeyle paylaşacağız. Bu konuda mutlaka düzeltilmesi gereken hususların altını çizerek iyi haberler vermeyi arzuluyoruz. Vergi konusunda işveren konfederasyonu da bu çağrıya katılmakta."

- "Hesapladığımız 3 bin 200 lira konusunda bir problemimiz yok"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız da soru üzerine, asgari ücretin kriterlerini net şekilde ortaya koyduklarını vurguladı. Yıldız, asgari ücretin 2 bin 578 liranın üstünde bir rakam olması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ise "Asgari ücretin 3 bin 200 lira olmasını istemiştiniz. Şimdi '2 bin 578 lira yaşam maliyetinin altında bir rakamda uzlaştık, bunun altında olmaz.' dediniz. Arada 650 liralık fark var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Türk-İş'in araştırmasına saygılıyız, yıllardan beri bunu yapıyorlar. Bu araştırma Kasım 2019'u ifade etmektedir. Önümüzde aralık ayı vardır, 2020 yılı tahminleri vardır. Biz de 'Türk-İş'in bu rakamından aşağı olmamak üzere' diyoruz."

"Bizim hesaplarımızı da DİSK-AR yapıyor zaten, o da bilimsel araştırma." ifadesini kullanan Görgün, yaptıkları çalışma sonucunda asgari ücreti 3 bin 200 lira olarak hesapladıklarını, bu rakamdan aşağı olmaması gerektiğini söylediklerini anlattı. Görgün, "Bizim, hesapladığımız 3 bin 200 lira konusunda bir problemimiz yok." dedi.

"Bu rakamda hala ısrarcı mısınız?" sorusuna Görgün, "Gayet tabii." yanıtını verdi.

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