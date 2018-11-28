Üç kuşaktır 'boza' ve 'helva' tattırıyorlar

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen, kuşaklardır ilçede usta aşçılarca titizlikle hazırlanan, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen helva, ilçede yaşayan göçmen bir aile tarafından yıllardır üretiliyor.

Ailenin üyesi ve yıllardır helva ile boza üreten işletmenin sahiplerinden Muhittin Soydan, dedelerinin 1913 yılında Bulgaristan'dan Pazaryeri'ne göç ettiğini ve çok zor şartlarda 1936'da bir dükkan kiraladığını belirterek, ilk üretim ve satışın burada başladığını söyledi.

Dedesinin kiracı olarak girdiği dükkanda, 3 kuşak ve 82 yıldır ticarete devam ettiklerini dile getiren Soydan, "Burada sadece satışımız var. Dükkanda 4 masa ve 20 sandalye ile hizmet sunuyoruz. Burada gelip yiyenler kadar paketle alanlar da oluyor. Üretimimiz ilçe merkezindeki bir atölyede oluyor. Meşakkatli bir iş, günlük 3 tona yakın boza üretimimiz oluyor. Sezonu da açtık, bereketli maşallah. Satışlarımız da çok iyi." dedi.

DÜKKANIN BEŞ KATI KİRA TEKLİF ETTİİLER



Dedeleri İshak Soydan sağ iken dükkanı almak istediklerini ama sahibinin izin vermediğini anlatan Soydan, şöyle konuştu: