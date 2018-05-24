Uçak biletleri fiyatı artacak mı? Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ulaşım fiyatlarında herhangi bir değişikliğe neden olup olmayacağı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Havalimanı gelirleri ile bazı masrafların dövize endeksli olduğundan dolayı ortada bir denge bulunduğunu, bu yüzden dövizdeki dalgalanma nedeniyle ulaşım fiyatlarında bir sıkıntı yaşanmayacağını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalaması ile hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde. Herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin. Kaldı ki tekrar söylüyorum, bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal, olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta, oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar, büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi, özellikle ekonomik istikrarı da çok çok önemseyen, bütçe dengeleri açısından çok dikkatli hareket eden bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil."