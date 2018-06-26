Uçak biletlerinde 8 Temmuz ucuzluğu

Türkiye’nin yeni hükümet sistemine geçilen seçimi, 24 Haziran’daki ilk turda tamamlaması tatilci için fırsat oluştururken, turizmciyi de umutlandırdı. Oy kullanmak için tatilini yarıda kesenlerin etkisiyle rekor katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerin ikinci tura kalmaması, yaz tatili planlarını öne çekti.

Seçimin ikinci tura kalmasını bekleyen seçmenin tatil planlarını 8 Temmuz sonrasına kaydırması 6-8 Temmuz hafta sonunda uçak bileti fiyatlarını aşağı çekmişti.

Habertürk'ün haberine göre; Dün bu tarihler için uçak bileti alanlar karlı çıktı. Türk Hava Yolları’nın (THY) 7 Temmuz’daki İstanbul-Antalya seferleri için biletler 180 TL’den başlayan fiyatlardan satılıyor. İstanbul-Antalya hattındaki fiyatlar 14 Temmuz’da ise 220 liradan başlıyor.

BİLET FİYATI ARTTI



Pegasus Havayolları’nda 7 Temmuz’da İstanbul- Bodrum seferleri 110 liradan başlarken, bir hafta sonrasında fiyatlar 170 TL’ye çıkıyor. 7 Temmuz’da İstanbul-Antalya seferi yapan Pegasus uçaklarında da koltuklar 130 liraya kadar gerilerken, 14 Temmuz’da ise tatilcilerden 180 liraya yakın ücretler talep ediliyor.