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'Üçlü pist' uygulaması ABD'den sonra Türkiye'de olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını belirterek, "Dünyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışında herhangi bir ülkede uygulanmayan 'üç piste eş zamanlı iniş' uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattık." dedi.

'Üçlü pist' uygulaması ABD'den sonra Türkiye'de olacak

Bakan Turhan, AA muhabirine, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla geleceğe yönelik planlamalar yapıldığını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda yapımında sona yaklaşılan 3'üncü paralel pistin gelecek yaz hizmete verilmesinin planlandığını ifade eden Turhan, "Dünyada ABD dışında hiçbir ülkede uygulanmayan 'üç piste eş zamanlı iniş' uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattık." diye konuştu.

"Üçlü paralel pist operasyonu"nun ABD dışında dünyada başka uygulamasının olmadığına dikkati çeken Turhan, böylece İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en önemli birkaç merkezden biri haline geleceğini bildirdi.

'ÇALIŞMALAR MİLLİ İMKANLAR KULLANILARAK GEREÇKEŞTİRİLİYOR'

Turhan, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden maksimum kapasiteyle etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmaları tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüz personelince yapılmıştır."

Uygulamanın hava ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirten Turhan, "İstanbul hava sahasında önemli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecek uygulamanın çalışmaları, milli imkanlar kullanılarak DHMİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor." dedi.

KAYNAK:AA


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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan istanbul havalimanı Amerika Birleşik Devletleri pist

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