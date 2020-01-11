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  4. "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun galası yapıldı

"Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun galası yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Çok keyifli ve güzel oldu. Hem yeni bir yazar kazanmış olduk, repertuvarımıza yeni bir oyun girmiş oldu hem de Türkiye'nin çok güzide bir kurumu olan THY ile iş birliği yapmaktan son derece memnunuz" - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: - "Uçma duygusunun bugünlere taşınmasında, bu aşkın 400-500 yıldır Türk insanıyla buluşmasında Hezarfen'in şüphesiz, kurmaca bile olsa çok önemli bir rolü vardı" - İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: - "Tarihimizin meşhur ama çok bilinmeyen değerli bir dönemi ve şahısları ortaya konulmuş olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan 17. yüzyılda yaşamış bilim insanı Hezarfen'in tutkularını ve yalnızlığını işleyen "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" adlı oyunun gala gösterimi yapıldı.

Ömer Fikret Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği 2 perdelik eser, THY sponsorluğunda Mecidiyeköy Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Oyunda "Hezarfen Ahmed Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasan Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya Çelebi"yi Fikret Urucu, "Yusuf Ağa"yı Orhan Kurtuldu, "Ayşe Hanım"ı Ebru Unurtan Urağ, "Süleyman Efendi"yi Erdoğan Aydemir, "Gülfiraz"ı Zuhal Acar, çocuk Hezarfen'i ise Ömer Faruk Çalışkan oynadı.

Oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk Hava Yolları (THY) ile çok isabetli bir iş olduğunu söyleyerek, "Çok keyifli ve güzel oldu. Hem yeni bir yazar kazanmış olduk, repertuvarımıza yeni bir oyun girmiş oldu hem de Türkiye'nin çok güzide bir kurumu olan THY ile iş birliği yapmaktan son derece memnunuz. Dünyada da ülkemizde de sevilen THY, bu oyuna sponsor oldu. Bu da bizim açımızdan son derece gurur verici. Sonucu seyirci gösteriyor. Bütün oyunlar kapalı gişe oynuyor." dedi.

- "Çok büyük bir kadro rol alıyor"

Oyunun yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, yaklaşık 1,5 aydır sahnelenen oyunun çok beğenildiğini ve olumlu eleştiriler aldığını aktardı.

Bir oyuncu olarak her eserde heyecanlandığını kaydeden Çimenser, 30 yıldır Devlet Tiyatrolarında görev yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Burada 40'a yakın oyuncu grubu var. Oyunda teknolojik bazı unsurlar da kullanıldı, video mapping gibi. Çok büyük bir kadro. İki aylık bir çalışma süreci geçirdiler. Bizim çok önemli hikayelerimiz, çok önemli karakterlerimiz var, tarihimizde, geçmişimizde. Onları zaman zaman duyuyoruz ama üzerinde çok durmuyoruz. Bunu dramatik bir gösteriyle insanlara aktarmak istedik."

Çimenser, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin üçleme bir eserin ilk oyunu olduğunu söyleyerek, gelecek sezon Evliya Çelebi'nin yaşamının sahneye konulabileceğini dile getirdi.

- "Çok önemli bir oyun ortaya çıktı"

İstanbul DT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, THY'nin sponsorluğuna işaret ederek, "Beraber bir yola çıktık. Gerçekten çok mutlu ve emin olduğumuz, hem Devlet Tiyatrolarına hem THY'ye yakışır çok önemli bir oyun çıktı ortaya. Çok mutluyuz." diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, DT ile yapılan iş birliğinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Burası bir tarih sahnesi aynı zamanda. Muhsin Ertuğrul'dan, Cüneyt Gökçer'den bu yana nice önemli ismi ağırlamış, nice önemli oyun canlandırılmış, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatının çok önemli bir parçası DT. Burada çıkan oyunlarla, işlerle ve oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Gerek yerli ve milli gerekse evrensel oyunların burada canlandırıldığını görüyoruz."

Hezarfen'in öyküsünün sahneye taşınmasının önemine değinen Aycı, "Uçma duygusunun bugünlere taşınmasında, bu aşkın 400-500 yıldır Türk insanıyla buluşmasında Hezarfen'in şüphesiz, kurmaca bile olsa çok önemli bir rolü vardı. Bunun tiyatro sahnesine getirilmesinde, milli bayrak taşıyıcı THY olarak bizim de çorbada tuzumuz olmasından, DT ve bakanlığımızla yapılan bu iş birliğinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tarihçi olarak Hezarfen'in yaşamının konu edilmesinden dolayı DT'yi, sanatçıları ve yönetmeni tebrik ederek, "Bu vesileyle, tarihimizin meşhur ama çok bilinmeyen değerli bir dönemi ve şahısları ortaya konulmuş olacak. Başarılı bir oyun olduğunu biliyoruz. Önemli olan bu oyunun geniş kitlelere taşınması. THY'yi de ayrıca bu güzel etkinliğe desteklerinden dolayı tebrik etmek gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dekor tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı Akın Yılmaz, koreografisi Orçun Okurgan'a ait eserin müziklerini Fırat Akarcalı hazırladı.

Oyun Mecidiyeköy Sahnesi'nde yarın yeniden izlenebilecek.

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