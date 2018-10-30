Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı!

İşte o havalimanları...

İstanbul Havalimanı da listede

1 / 37 El-Mektum Uluslararası Havalimanı Ülke: Dubai

2 / 37 Kent merkezinin 37 km kadar güney batısında kalan El Maktum Havalimanı, lojistik, havacılık, ticaret, fuarcılık ve yerleşim yerlerinden oluşuyor. 36 milyar USD’ye mâl olması beklenen bu muazzam projenin aslında 2017 yılında bitirilmesi hedefleniyordu. Kargo kısmı açılmış olsa da beş pist ve üç terminalli proje için henüz net bir açılış tarihi yok.

3 / 37 Singapur Changi Havalimanı Ülke: Singapur

4 / 37 Terminal 5 için çalışmalarına devam eden Singapur yeni bölümünde dünyanın en uzun kapalı şelalesi olacak ve 2020'lerin ortalarında, mevcut terminallerin doğusuna 50 milyon yıllık yolcu kapasitesi ile açılacak.

5 / 37 LaGuardia Havalimanı Ülke: ABD-New York

6 / 37 New York'un kalabalık LaGuardia havalimanındaki terminallerin ve taksi yollarının tamamen yenilenmesi ve yeniden inşa edilmesi için verilen süre 2022.Tüm operasyon tek bir terminalde toplanacak. Terminalin, deniz ve demir yolu bağlantısı da olacak.

7 / 37 Beijing Daxing International Airport Ülke: Çin

8 / 37 Pekin'de yer alan havalimanının mimarı Zaha Hadid. Pekin Daxing Havalimanı, 1 Ekim 2019’da resmen açılacak.Proje kapsamındaki tüm mühendislik işleri, 2019 yılının Haziran ayının sonuna kadar bitirilmiş olacak. O tarihten itibaren üç ay boyunca havalimanı bir bütün olarak test edilecek.

9 / 37 Western Sydney Airport Ülke: Avustralya

10 / 37 Batı Sydney Havalimanı inşaatı Eylül 2018'de başladı. Havalimanı 2026 yılında açılacak.

11 / 37 New International Airport for Mexico City Ülke: Meksiko

12 / 37 Dünya çapında birçok havalimanının tasarımcısı olan Norman Foster Mexico City'deki yeni havaalanının tasarımında yer almış durumda. 2015 yılında başladı. Devam edip etmeyeceği belli değil.

13 / 37 Berlin Brandenburg Airport Ülke: Almanya

14 / 37 Berlin Brandenburg Havalimanı’nın resmî açılışı için 3 Haziran 2012 tarihi belirlenmişti. Açılışın şerefine, 24 Mayıs 2012 tarihinde 40.000 kişinin davetli olduğu bir etkinlik organize edilmişti. Ancak açılışa 10 gün kala iptal edilmişti. Şimdilik tahmini tarih 2021.

15 / 37 Carlisle Lake District Airport Ülke: İngiltere

16 / 37 Carlisle Göller Bölgesi'mde yer alan havalimanı açılışında gecikme yaşayan havalimanı son olarak tahminlere göre 2019'da açılmayı planlıyor.

17 / 37 Newark Liberty Uluslararası Havalimanı Ülke: ABD-New Jersey

18 / 37 3 iskele 33 kapılı terminal ile yenilenen havalimanı 2021'de tamamlanacak.

19 / 37 Pittsburgh Uluslararası Havaalanı Ülke: ABD

20 / 37 Pittsburgh havaalanı yeniden modellenmeye hazırlanıyor. 1,1 milyar dolarlık yatırımla yenilenen havalimanı 2023 yılında tamamlanacak.

21 / 37 Manchester Airport Ülke: İngiltere

22 / 37 Kuzey İngiltere’deki Manchester, daha uzun mesafeli rotalar ekliyor. İngiltere'nin en yoğun 3. havalimanı olan Manchester Airport, genişleme projesi kapsamında 1 yıllık inşaatını sürdürmeye devam ediyor.

23 / 37 Long Than International Airport (Ho Chi Minh City) Ülke: Vietnam

24 / 37 Vietnam'ın yeni havalimanı Saigon'un 31 km kuzeydoğusunda yer alacak ve 2025'te uçuşa başlaması bekleniyor. Havalimanı 2050 tarafından tam kapasiteye ulaşacak.

25 / 37 Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havaalanı Ülke: ABD

26 / 37 Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcular yeni terminallerinin açılması için sabırla bekliyorlar. Yenileme çalışması süren 2 kez açılışı geciken havalimanının 2019 Mayıs'ta açılması hedefleniyor.

27 / 37 Varşova Merkez Havaalanı Ülke: Polonya

28 / 37 Varşova’ya 45 kilometre mesafede planlanan üçüncü havalimanında 2021 yılında inşaat çalışmaları tamamlanacak ve ilk uçuş 2027 yılında yapılacak.

29 / 37 Murcia-Corvera Havaalanı Ülke: İspanya

30 / 37 2019'da açılacak havalimanı, İspanyol turist destinasyonlarından birine açılan kapı olarak yorumlanıyor.

31 / 37 İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ise şu şekilde bahsedildi...

32 / 37 Türkiye, doğu ile batı arasında yeni bir buluşma noktası.

33 / 37 Ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları, halihazırda tüm dünyadaki diğer havayolu şirketlerine göre daha fazla ülkeye uçmakta...

34 / 37 İstanbul Yeni Havalimanı adıyla, ülke artık gurur duyulacak bir geçit sunmaktadır.

35 / 37 Eski Atatürk Havalimanı'nın yerini alarak, yılda 150 milyon yolcu taşıyabilecek bir mega merkezdir.

36 / 37 Hatta gezginlerin buluşma noktası açısından rakipsiz kılınıyor.