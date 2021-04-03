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Ücretsiz izin parası ne kadar? Ücretsiz izin ücretlerine zam mı gelecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2021 23:03 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretiz izin parasına zam gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı nedeni ile ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek amaçlı verilen nakdi destek yardımına son olarak Ocak ayında zam gelmişti. Peki, ücretsiz izin parası ne kadar? İşte, detaylar...

Ücretsiz izin parası ne kadar? Ücretsiz izin ücretlerine zam mı gelecek?

Koronavirüs koşullarında ekonomik sıkıntılar çeken işçilerin, işten çıkarılma yasağı sürüyor. Ancak, ücretsiz izne çıkarılan pek çok kişi ücretsiz izin parası yardımına başvuru yapıyor. Yüzlerce vatandaş ücretsiz izin parasının ne kadar olduğunu araştırırken, nakdi destek yardımına zam gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, nakdi destek yardımına zam gelecek mi? İşte, detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE KADAR?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 24'üncü maddesi ile işçilere sağlanan Pandemi Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteği günlük 47,70 TL.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNE ZAM MI GELECEK?

Resmi Gazete’nin yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 TL olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 TL olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 TL nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı. Ancak, güncel olarak ücretsiz izin zammı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Son zam ise Ocak ayında yapılmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Nakdi Ücret Desteğinden kimler yararlanır araştırılmaya başlandı. İşte Nakdi Ücret Desteği için başvuru şartları...

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Nakdi Ücret Desteği başvurusu yapanlar, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden alınır merak ediyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere veriliyor. Nakdi Ücret Desteği hak eden kişinin SGK ekranında belirtilen IBAN numarasına parası yatırılıyor. Eğer IBAN hesabı olmayan kişiler varsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği'ni PTT havalesi gibi farklı yollardan alabiliyor.


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