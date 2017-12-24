Ucuz benzin için takozlu formül!

24 Aralık 2017 11:50
Ucuz benzin için takozlu formül!

Depoyu doldurmak için Gürcistan'a gidiyorlar. Daha fazla benzin alabilmek için aracın depo tarafındaki lastiği de takoza çıkarıyorlar.

Ardahanlılar, sürekli artan akaryakıt fiyatlarına çözümü, komşu ülke Gürcistan'da buldu. Özellikle hafta sonları Gürcistan'a giden Ardahanlılar, 15 lira ödeyerek girdikleri komşu ülkeyi hem geziyor hem de alışveriş yapıyor. Birçok şeyi buradan alanlar, dönüşte de araçlarının deposunu ağzına kadar doldurup Türkiye'ye giriş yapıyor. Daha fazla benzin alabilmek için de aracın depo kısmındaki lastiğin altına takoz koyuyorlar!

 

Gürcistan'a 14 kilometre uzaklıktaki Posof ilçesinde yaşayan Mustafa Gülen, otomobiline benzini yıllardır komşu ülkeden aldığını söyledi. Gürcistan'da benzini, litresini 3,80 liradan aldıklarını belirten Gülen şunları söyledi:

 

GÜRCİSTAN'A GİRİŞ SADECE 15 LİRA

 

"Bizde 5,66 lira olan benzinin litre fiyatı komşuda 3,80 lira. Eurodizel'in fiyatı bizde 5,17 lira, Gürcistan'da ise 3,50 lira. Gürcistan'a girişte sadece 15 lira ödüyoruz. Hem depoyu dolduruyoruz hem de bizde daha pahalı olan başka şeyleri alıyoruz. Daha çok benzin almak için aracın depo kısmındaki lastiğin altına takoz koyup, burayı yükseltiyoruz. Depoyu doldurup, kapağını kapatarak aşağı indirdiğimizde depo ağzına kadar dolmuş oluyor. Özellikle hafta sonları, birçok kişi alışverişini buradan yapıyor, deposunu doldurup dönüyor."

 

Halkın büyük bir çoğunluğunun Gürcistan'a gittiğinden yakınan Posof'taki akaryakıt istasyon sahipleri ise işlerin azalmasından yakınıyor.

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