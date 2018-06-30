Ucuz dolara dikkat! Binlerce kişi mağdur

Soruşturma dosyasına göre aralarında bir muhtar ve Suriye uyruklu ‘bankacı’ rolündeki bir kişinin bulunduğu şebeke üyeleri, gözlerine kestirdikleri kişilere ‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’ diyerek düşük bedelle dolar temin etmeyi vaat ediyorlardı.

İlk seferde getirdikleri iki-üç bin dolar ile kurbanlarının güvenini kazanan şebeke üyeleri daha sonra büyük miktar için aldıkları parayla kayıplara karışıyordu.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, şebeke bu şekilde gerçekleştirdiği 8 olayda 1 milyon 600 bin lira dolandırdı. Bir mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı ve jandarmanın yürüttüğü operasyonla şebeke üyeleri gözaltına alındı. Zanlılar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

