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Ucuz dolara dikkat! Binlerce kişi mağdur

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2018 08:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da ‘Suriye doları’ satma teklifiyle yaklaştıkları kişileri binlerce lira dolandıran bir şebeke çökertildi. Şanlıurfa, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı operasyonda 6 kişi yakalanarak tutuklandı. Zanlıların 8 ayrı olayda 1 milyon 600 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

Ucuz dolara dikkat! Binlerce kişi mağdur

Soruşturma dosyasına göre aralarında bir muhtar ve Suriye uyruklu ‘bankacı’ rolündeki bir kişinin bulunduğu şebeke üyeleri, gözlerine kestirdikleri kişilere ‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’ diyerek düşük bedelle dolar temin etmeyi vaat ediyorlardı.

İlk seferde getirdikleri iki-üç bin dolar ile kurbanlarının güvenini kazanan şebeke üyeleri daha sonra büyük miktar için aldıkları parayla kayıplara karışıyordu.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, şebeke bu şekilde gerçekleştirdiği 8 olayda 1 milyon 600 bin lira dolandırdı. Bir mağdurun şikâyeti üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı ve jandarmanın yürüttüğü operasyonla şebeke üyeleri gözaltına alındı. Zanlılar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolar Şanlıurfa suriye

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