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Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Antalya'da mahkeme, ilan edilen fiyatın altında ekmek satan fırının haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Karar, istinafta da onaylandı.

Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu

Antalya'da, 2015 yılında, 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması yönünde karar çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Enver Ecer'ın sahibi olduğu ekmek fırını, 250 gramlık ekmeği yıl içinde 1 TL yerine 70 ve 75 kuruştan sattı.

Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, ucuz ekmek satan fırına 1 TL'den satış yapmasına yönelik ihtarda bulundu. Fırıncı fiyatı değiştirmeyince, Ekmek Üreticileri Derneği, hakkında Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı. Derneğin avukatı Şerife Sultan Alp, fırının fiyat tarifesine uymadığını, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiğini savundu. Şerife Sultan Alp, fırının yarattığı haksız rekabetin menedilmesine yönelik dernek lehine karar verilmesi talebinde bulundu.

FIRIN, KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğunu, fırının bu fiyatın altında satış yaparak haksız rekabet oluşturduğuna yönelik hüküm verdi. Ucuz ekmek satan fırının sahibi Enver Acar, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Acar, derneğin dava takip yetkisi bulunmadığını, haksız rekabet oluştuğuna yönelik kesin delil bulunmadığını, ilk mahkemedeki ekmeğin maliyetinin tespitinin hatalı olduğunu savundu.

HAKSIZ REKABETİN MENEDİLMESİ KARARI

Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Hukuk Dairesi, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti. Mahkeme, haksız rekabetin men edilmesine yönelik kararını açıkladı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya, fırın,

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