Ucuz patatese akın ettiler! 1300 ton satıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Şubat'ta başlatılan tanzim satış uygulamasında bugüne kadar 3 bin ton uygun fiyatlı ürün Bursalılara satıldı. 1300 ton ile patates en çok rağbet gören ürün olurken, 594 ton ile domates ikinci sırayı, 272 ton ile salatalık üçüncü sırayı aldı. Uygun fiyatlı Bursa Armudu'nun da önümüzdeki günlerde tanzim satışlarda yerini alacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk günlerde 3 noktada başlayan tanzim satış uygulamasını 10 noktaya ulaştırdıklarını, 2 mobil satış aracının da önceden belirlenmiş farklı mahallelerde vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Olayın ticari bir boyuta taşınmaması için bir kişiye en fazla 3’er kilo sınırlaması getirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Amacımız halkımızın kendi ihtiyacını buradan temin etmesi. Bu uygulamada amacımız, sıkıntılı dönemlerde halkımızın aile ekonomisine destek sağlamak. Bu bir kıtlıktan ziyade spekülatif fiyat artışlarının bir nebze de olsa tolere etmek için başlatılmış bir uygulama. Elma satışlarına başlamıştık. Önümüzdeki günlerde Bursa Armudunu da uygun fiyatla satacağız” diye konuştu. Ürünlerin tarım kredi kooperatiflerinden temin edildiği tanzim satışlarda; Türkiye genelinde uygulanan fiyatlar geçerli. Buna göre vatandaşlar domatesi 3, soğan ve patatesi 2, patlıcanı 4.50, biberi 6 ve salatalığı 4 liradan, kabak, elma ve ıspanağı 3 liradan alabiliyor.

Saat 10 ile 19 arasında; Arabayatağı, Emek, Mihraplı, Soğanlı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Teleferik, Millet Mahallesi, Beşevler, Demirtaş ve Emirsultan'da 10 noktada sabit tanzim satış noktası kurulurken, bugüne kadar tanzim aracılığıyla yapılan satışların istatistiği ise şöyle açıklandı: "Patates 1,3 ton, domates 594 bin kilogram, salatalık 272 bin kilogram, soğan 205 bin kilogram, biber 122 bin kilogram, kabak 150 bin kilogram, patlıcan 124 bin kilogram, elma 145 bin kilogram, ıspanak 12 bin kilogram"



'145 BİN KİLOGRAM, ISPANAK 12 BİN KİLOGRAM'

Öte yandan tanzim satış uygulamasına Besaş bayileri de katıldı. Besaş aracılığıyla temin edilen kaliteli bakliyat ve zeytin müşterilerini bekliyor. Besaş'ta, 2 kilogram Marmarabirlik zeytini 20 lira, yeşil mercimek 4,5 lira, nohut 5,5 lira, baldo pirinç ise 6 liradan satılıyor.

