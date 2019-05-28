Ucuz peynire akın ediyorlar

Günün ilk saatlerinden itibaren günlük ve tamamen doğal peynirlerden almak için vatandaşların akın ettiği Yüreğir Sebze ve Meyve Hali’nde peynirciler, çeşit çeşit peyniri vatandaşlara sunuyor. Kurulduğu 1994 yılından bu yana günlük ortalama 15-20 ton peynirin geldiği halde esnaf da iş yerlerinde satış yapmak için peynir alıyor.

Türkiye’de peynirin satıldığı tek hal olan Yüreğir Sebze ve Meyve Hali’nde çökelek 6 lira, yağsız inek peyniri 10 lira, yağlı inek peyniri 14 lira, koyun peyniri 16 lira, keçi peyniri ise 17 liradan satılıyor.

'BURASI TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YER'

41 yıldır peynircilik yapan Veysel Büyükkılıç, genelde Şanlıurfa yöresinden gelen peynirlerin satıldığı Yüreğir Hali’ndeki peynir sitesinin sadece Adana için değil, Türkiye için de önemli bir yer olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde her gün 15-20 ton peynirin girdiği tek yer burası. Her gün buraya taze peynir gelir ve genelde gün sonuna kadar biter. Vatandaşımız basma, salamura peynir yapmak için buradan taze peynir alırlar. Hareketlilik sabaha karşı saat 04.00’te başlar, akşam geç saatlere kadar devam eder. Şubat ayından Temmuz’a kadar da yoğunluk sürer” diye konuştu.