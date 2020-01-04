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  4. Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"

Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilyada KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesini sevinçle karşıladıklarını belirterek, mobilya ham maddesi için de KDV indirimi beklediklerini ifade etti.İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, KDV indirimiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilyada KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesini sevinçle karşıladıklarını belirterek, mobilya ham maddesi için de KDV indirimi beklediklerini ifade etti.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, KDV indirimiyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Uğurdağ, "Ben öncelikle bu desteklerinden dolayı Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim mobilya sektörünün yıllardır talebi bu doğrutudaydı. Bu talebin karşılanması bizim için çok memnuniyet verici. İnşallah sezon başlangıcı itibariyle 2020 yılı bu KDV indirimiyle birlikte mobilya sektöründe daha da canlanır. Tüketicinin yüzde 10 kazançlı olması hasebiyle ekonomin biraz daha canlanmasını ümit ediyoruz. 2019 yılında nisbeten durgun geçen iç piyasa inşallah 2020 yılında hareketlenir. İşlerimiz ciro bakımından biraz daha yükselecektir. Mobilya sektöründe İnegöl, üretimin, ihracatın ve istihdamın merkezi. İnegöl açısında da değerlendirdiğimizde önemli bir karardır. Bizler KDV indiriminin ham madde de yüzde 8’e inmesini bekliyoruz. O zaman girişimiz de çıkışımız da aynı orana inmiş olur. Ham maddede geçen yıllarda ciddi bir artış vardı, ama bu son bir yıldırdır fazla bir artışla karşılaşmıyoruz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum, yüzde 18’le ham madde girişi olacak, mobilya sektöründe üretimde ise yüzde 8 çıkış olacak. Bu dengenin sağlanması bizim için önemli. İnşallah bu konudada yetkililerimiz ham maddede yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8’e indirirler, bizler de hem alırken, hem de satarken yüzde 8 KDV oranımızı tespit ederek kayıp kaçağı önlemiş oluruz. Kayıt dışı firmalar artık önlenmiş olur" diye konuştu.

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