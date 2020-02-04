Ulaştırma Bakanı duyurdu! Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlanarak test sürüşlerine başlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin toplantı düzenledi. Bakan Turhan "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ayrıca Turhan, İstanbul Havalimanı'nda ilk yıl garanti edilen yolcu sayısının geçildiğini de söyledi.

Turhan şunları söyledi:

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız.

