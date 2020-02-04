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Ulaştırma Bakanı duyurdu! Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, bu yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlıyor.

Ulaştırma Bakanı duyurdu! Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlanarak test sürüşlerine başlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin toplantı düzenledi. Bakan Turhan "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ayrıca Turhan, İstanbul Havalimanı'nda ilk yıl garanti edilen yolcu sayısının geçildiğini de söyledi.

Turhan şunları söyledi:

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, sivas, yüksek hızlı tren,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gereksiz Sivasa ne lazım
oleyyyy ülke kurtuluyor krizdennnnnnn....hoppaaaa
12 saat mi?
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