Ulaştırma Bakanı duyurdu! Kırıkkale'ye hızlı tren müjdesi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kırıkkalelilere Yüksek Hızlı Tren (YHT) müjdesi verdi. Turhan, şehirlerarası yapılan yolların kapasitesinin dolmasıyla birlikte refah seviyesinin ve ülkede ticari hareketliliğinin arttığını söyledi. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin güzel hizmetler aldığını ve Kırıkkale’nin bu hizmetlerden faydalandığını kaydeden Turhan, hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini aktardı.

"BU YOLLARDA DÖNEN TEKERLER MİLLETİMİZİN ZAFERİNİN İŞARETİDİR"

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) şantiyesinde projenin gidişatı ile ilgili bilgi almak için Kırıkkale’ye geldiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

“Büyük şehirlerimizin yakın civarındaki yollar şehir içi trafiği ile şehir bölgesel trafik ile yaptığımız yollar kapasitesini dolduruyor. Demek ki insanımızın refah seviyesi artıyor. Demek ki ülkemizde ticari hareketlilik var. Bu yollarda dönen tekerler milletimizin zaferinin işaretidir. Teker dönüyorsa iş vardır. Ticaret vardır. Hayat vardır. Eğer yollarda trafik yoksa demek ki ekonomi durmuş. Ben bir kara yollarından gelen kişi olarak 90’lı yıllarda bunu yaşardık. 90’lı yıllar biliyorsunuz ülkemizin ekonomisinin çok zikzaklı dönemleridir. Bir yıl büyür, iki yıl küçülür. Biz de yollardan geçen araçlarımızı saydığımız da hep ekonomi iyi değil derdik. Yolda trafik yoksa, kamyon yoksa, tır yoksa, mal sevkiyatı yoksa. Hamd olsun şimdi ülkemiz sadece ülke içindeki mal harekatı ile değil, bizim ülkemiz üzerindeki yaptığımız yolların güvendiği standardı kontrolü sayesinde transit trafik bütün Orta Asya, Güney Asya, Orta Doğu bizim yollarımızdan Avrupa’ya veya Afrika’ya gidiyor bu güzel bir şey”