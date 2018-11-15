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Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesi kapsamında şehre 10 köprü yapılmasının planlandığını açıkladı. Turhan, 31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları İstanbul Havalimanı'na taşıyacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın büyük bir proje olduğunu belirten Turhan, havalimanının birinci fazının A kısmını faaliyete geçirdiklerini, B kısmını da gelecek yıl hizmete alacaklarını söyledi.

"Atatürk Havalimanı'ndaki tüm iniş kalkışları 31 Aralık'ta yeni havalimanına taşımayı planlıyoruz" diyen Turhan, şöyle devam etti:

"İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik. Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum."

'PROJENİN 2020'YE KALMAMASI LAZIM'

Turhan, "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Projenin 2020'ye kalmaması lazım" dedi.

Bakan Turhan, "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Proje çalışmaları son aşamaya geldi, 2019 içinde YİD ile ihale etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.


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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan köprü

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
bitmedi köprüyle yol sevdanız yapmayın kardeşim köprü falan ekonomiyi düzeltin zamlara çözüm bulun yapmayın masraf falan yakında milletin maaşını veremeyeceksiniz köprüden geçecek araba kalmayacak yazıktır
KÖPRÜ YAPACĞINA FABRİKA YAP ÜRETİCİYİ DESTEKLE İŞSİZLİĞİ ÖNLE KANIMIZI EMDİNİZ BETONA DÖKTÜNÜZ
önce yaptıklarınızın parasını ödeseydınız daha ıyi olmazmıydı.. yine mi borç?
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