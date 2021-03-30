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Ulaştırma Bakanı Pekcan'dan 'Eximbank' açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 17:48 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TMB'nin firmaların bir çatı altında etkinlikle temsil edilmesi, sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtımı, sektörün rekabet gücünün artırılması ve meslek standartlarının geliştirilmesi gibi alanlarda takdiri hak eden çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.

Ulaştırma Bakanı Pekcan'dan 'Eximbank' açıklaması!

Türk müteahhitlik sektörünün dünyanın 128 farklı ülkesinde toplamda 420 milyar doları aşan 10 binin üzerinde proje üstlendiğini belirten Pekcan, bunun, bugüne kadar elde edilen başarının özeti, gelecekte yakalanacak nice başarıların da teminatı olduğunu vurguladı.

Pekcan, son yıllarda küresel ekonomide zorluklar yaşandığına, son olarak da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş ortamını olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tüm bu olumsuzluklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2020 yılında çok büyük başarılar elde ettik. 2020'de müteahhitlerimizce 15 milyar dolar düzeyinde proje geliri elde edilmiş olmasını, sektörümüzün gücünü ve direncini gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemli buluyoruz. Keza, 2021'in ilk iki ayında müteahhitlerimizin yurt dışında üstlendikleri yeni projelerin bedeli 2 milyar dolara ulaştı. Bu da oldukça iyi bir başlangıç. İnşallah 21 milyar dolar hedefimize ulaşacağız."

Bu hafta içinde, mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıklayacaklarını aktaran Pekcan, "Ocak ve şubat aylarında açıkladığımız yüksek ihracat rakamlarından sonra mart ayı itibarıyla da oldukça olumlu ve memnuniyet verici verileri kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Elbette hızlı toparlanma sürecimiz dış pazarlara önemli ölçüde endekslidir. Müteahhitlik gibi sektörlerimiz için de bu geçerli." diye konuştu.

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'EXIMBANK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARIMIZA 2020'DE 325 MİLYON DOLAR FİNANS SAĞLADI'

Pekcan, sektörle ilgili geleceğe dönük vizyonla teknoloji ve katma değerin her zaman en ön planda olması gerektiğini ifade ederek, sektörün başarısının devamlılığı için kritik konulardan birisinin de proje finansman imkanları olduğunu vurguladı.

Son dönemde, Türk Eximbank aracılığıyla, müteahhitlere yönelik finansman ürünlerinin kalitesini ve çeşitliliğini geliştirme hedefiyle çalışmalarının olduğuna dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eximbank tarafından 2020'de Yurt Dışı Teminat Mektubu programını uygulamaya aldık. Ayrıca, Kovid-19 önlemleri kapsamında 100 milyon doların üzerinde kredi için de bir vade uzatım imkanı getirildi. Alıcı kredileri haricinde, yurt içi kredi programlarında da Eximbank, müteahhitlik firmalarımıza 2020 yılında 325 milyon dolar, 2021 yılında ise bugüne kadar 56 milyon dolar civarında finansman sağladı. Önümüzdeki dönemlerde de sizlerden gelecek talep ve öneriler doğrultusunda, Eximbank olanaklarını daha da genişletmek üzere çalışmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Bankanın imkanlarını artırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de görüşmelerimiz var."

Pekcan, farklı ülke firmaları ile ortaklıklar ve üçüncü ülkelerde iş birliklerinin de önem verdikleri konular arasında yer aldığına dikkati çekerek, hali hazırda, birçok ülke ihracat destek kuruluşu ile reasürans anlaşmalarının imzalandığını, İsveç ihracat destek kuruluşu ile de imza sürecinde olduklarını bildirdi.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müteahhitlik sektörüne de olumlu yansır”

Gerek finansman çalışmaları gerekse teknik çalışmalar ile gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, farklı pazarlarda daha fazla proje üstlenerek pazar çeşitliliğinin artırılabileceğine işaret eden Pekcan, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde daha fazla proje ve Avrupalı firmalar ile daha fazla ortaklık sağlanabileceğini öngördüklerini söyledi.

Pekcan, özellikle salgın ve sonrasındaki süreçte, stratejik ortaklıklardan mümkün olduğunca faydalanmanın gereğinin daha da belirgin hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, ülkemizle pozitif bir gündem oluşturulması üzerinde durulmuştur. Söz konusu pozitif gündemin en önemli unsurlarından birisini de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi teşkil etmektedir. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, Türkiye ile AB'ye önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine, Türkiye olarak biz hazırız. Sürecin en kısa sürede başlatılmasını arzu ederiz. Muhtemel bir güncelleme; kamu alımları ve hizmetler sektörünü de içereceğinden, bunun müteahhitlik sektörümüze de olumlu ve somut yansımaları olabileceğinin altını çizmek isterim. Umuyorum süreç, vakit kaybetmeden, mümkün olan en kısa sürede başlar ve bir an önce yenilenmiş bir Gümrük Birliği ile yolumuza devam ederiz.”

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'YEŞİL DÖNÜŞÜMDE TÜRK FİRMALARI OLMALI'

Pekcan, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, AB'de ekonominin ve sanayinin hemen hemen her alanını etkileyecek değişikliklerin hayata geçirilmesini öngördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir. Nitekim, AB, Renovasyon Girişimi ile önümüzdeki dönemde Avrupa’daki binaların enerji performansının artırılması ve bu yolla emisyonların azaltılması için önemli yatırımların gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Komisyon tarafından açıklanan hedef, 2030 yılına kadar AB’de 35 milyon binanın yenilenmesidir. Firmalarımızın Yeşil Mutabakat ile ilgili süreçleri takip edip bu faaliyetlerde etkinlikle yer alabilmelerini gelecek dönem için oldukça önemli görüyorum. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bu yönde, TMB ile eş güdüm halinde proaktif çalışmalarımızı sürdüreceğiz. “

Pekcan, Türk inşaat sanayi ve müteahhitlik sektörünün yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği övünç kaynağı projelerle gerek bölgesinde gerekse küresel müteahhitlik sektörü içinde her geçen gün daha da güçlü marka değerini daha da artıran biçimde yer alacağına inandıklarını dile getirerek, "Bugünkü Genel Kurulumuz çerçevesinde, görevi yeni Başkan ve yönetimine devredecek Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanımız Sayın Mithat Yenigün beyefendiye de özellikle teşekkür etmek isterim. Kendileri bugüne kadar her anlamda örnek bir duruş, örnek bir Başkanlık sergilediler. Müteahhitler Birliğimize ve sektörümüze büyük emek harcayıp katkılar sağladılar. Aynı şekilde mevcut yönetime gerçekleştirilen tüm çalışmalar için teşekkür ediyor, yeni yönetime de aynı şekilde başarı dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

(AA)

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