Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Avrasya Tüneli'nde fiyat artışı yok

Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde artış yapılmadığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır" denildi.

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denilmişti.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak uygulanıyor.

TÜNEL BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.

