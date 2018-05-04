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Ulaştırma Bakanın'dan önemli HGS açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Ulaştırma Bakanın'ından HGS'ler ile ilgili çok önemli açıklama gişe geçişlerinde HGS sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanın'dan önemli HGS açıklaması

Ulaştırma Baknın'ından HGS'ler ile ilgili çok önemli açıklama gişe geçişlerinde HGS rounlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 4 Mayıs Cuma günü Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Arslan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Siber güvenlik çok önemli. Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz.

GİŞE GEÇİŞLERİNDEKİ HGS SORUNU

Bakiye yetersizliği olabildiği gibi, HGS sticker'ı yıpranmış ve eskimiş olabiliyor veya yanlış yere yapıştırılmış olabiliyor. Okumuyor ve ödeme yapılmıyor ve nakit gişesine yönlendiriliyor. HGS stickerında bir sıkıntı varsa, stickerlarını değiştirsinler.

Vatandaşın aklında şöyle bir algı var; HGS'den alacağına nakit alıyor orada da nakit açığını kapatıyor. Topladığınız nakdi saklamak ilave bir maliyet, orada eleman bulundurmak maliyet, bu nakidi 24 saat bankalara göndermek de bir maliyet. Nakit toplamanın saklamanın ve bankaya aktarmanın maliyeti avantaj değil. İlave bir yük getiriyor.

Vatandaşlarımız dikkatli olup, zamanında başvuru bulunsunlar.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI

Dünyanın da gıptayla izlediği bir havalimanımız. Yüzde 88.5 ilerleme sağlandı. İsmini 29 Ekim'de göreceğiz. Ulaşımını da sağlamak zorundayız. Birçok koridordan İstanbul'un ana arterlerine ulaşımı sağlayacağız. Metro çalışmaları devam ediyor ancak birçok inşaat işi yaptığımızdan bu tür projelerin temelini atamadığımız için, tünel delme makinalarımız şuan Gayrettepe'den 3. Havalimanı'na tünelleri açıyorlar. Birçok yerden de TEM ve E-5'e entegre olacak koridorları aşmış olacağız.

İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ

3 katlı tünel bizim için önemli. Buradaki karada ve denizdeki sondajları tamamladık ve güzergahla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kısa sürede ihalesini yapmak amacımız. Araç geçişi anlamında günde 120 bin aracın geçmesini öngörüyoruz. 1.5 milyon insanın da gündelik metroyu kullanacağı bir metro ağı kuruyoruz. Diğer metro ağlarıyla da entegre olacağı için günde 6.5 milyon kişiye hizmet vermiş olacağız.

ÇUKUROVA HAVALİMANI

Bir yanlış algıyı düzeltelim; doğru bilgi Çukurova Havalimanı çok önemsiyoruz. İşler gayet iyi gidiyor. 2019 yılı başına kadar altyapı bitmiş olacak. Üst yapı da dahil ihalesini yaptık 229 bin metrekare alandan bahsediyoruz. Dün itibarıyla sözleşmesi imzalandı. Önümüzdeki Pazartesi yer teslimi yapıpişe başlayacağız. 1 yıl içerisinde bitirip hizmete açacağız. Bu havalimanında 3500 uzunluğunda bir pist olacak. 11 adet köprü ile vatandaşa hizmet edeceğiz.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ismi zaten simge... İkinci simge ayak açıklığı 2023 metre olacak. Cumhuriyet'in kuurluşunun 100. yıl simgesi. Bu sene 18 Mart'ta kazıkları çakmaya başladık hem de kule ayaklarının oturacağı beton bloklar vardı onların da inşaatını fiilen başlattık. Bunlar bittiğinde yüzdürerek getirip oturacağız. Önümüzdeki yıl köprüyü göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
hgs Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan

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