FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'ta kalkacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası tamamen kaldırılacak" dedi. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak. Vatandaşın haksız yere bir hizmetin ödemesiyle karşı karşıyla kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'ta kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası'nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirterek, "AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline geldiğini, AKN uygulamasıyla veri indirme hızının iyileştirilmesinin önem kazandığını söyledi.

Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs'ta kademeli geçiş yapıldığını anımsatan Turhan, 1 Ocak 2019 itibarıyla AKN'nin tamamen kaldırılmasıyla veri indirme ve erişim hızının artacağını bildirdi.

Turhan, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hizmeti veren işletmeci operatörler 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamayı kaldıracak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak."

Turhan, AKN'nin kaldırılmasının ardından internet paketi dışında bir ücretin alınmayacağına dikkati çekerek, söz konusu paket ücretlerinin şirketler arasındaki rekabete göre belirlendiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da rekabetin denetlendiğini dile getirdi.

"VATANDAŞIMIZI KİMSEYE YEM ETMEK İSTEMEYİZ"

Vatandaşın haksız yere bir hizmetin ödemesiyle karşı karşıyla kalmaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Turhan, "Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istemeyiz." diye konuştu.

Şirketlerin uygulamanın kaldırılması konusunda biraz isteksiz olduğunu belirten Turhan, AKN'nin mutlaka kaldırılacağını söyledi.
Turhan, veri akışının her geçen gün arttığı interneti 1 Ocak 2019'dan itibaren herkesin istediği kadar kullanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AKN'nin kaldırılmasının ardından birkaç hafta içinde yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü yılbaşında internet kullanımında talep artabilir. Bunu altyapımızın kapasitesini geliştirerek çözeceğiz. Vatandaşın gereksiz yere ücret ödememesi ve sürpriz faturalarla karşı karşıya kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Amacımız haberleşme, iletişim ve ulaşım alanlarında vatandaşımıza daha ekonomik ve kaliteli hizmet vermek."

İnternetin amacı dışında kullanıldığında zararlı olabildiğini ve bu durumun sorunlu bir nesil yetişmesine yol açabileceğini anlatan Turhan, "Bu tür hizmetleri maddi çıkarlar ve kötü amaçlar için kullananlar var. Bunu da kontrol etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

AKN NEDİR?

AKN uygulaması, şebeke kaynaklarının tüm kullanıcıların aynı kalitede hizmet alabilmesine imkan sağlamak ve tüm abonelerin internete girmeleri durumunda şebeke üzerinde oluşan yoğunluğun dengelenmesi amacıyla kullanılıyor.

Ay içinde belirtilen "download" miktarı aşılırsa AKN devreye giriyor. Miktar aşılmazsa, erişim hızında herhangi bir değişiklik olmuyor. AKN aşıldığında, 8/16/24/50/100 Mbps'ye kadar olan hızlar sırasıyla 3/5/8/16/24 Mbps'ye kadar düşürülüyor. KAYNAK:AA

PARTNERÜnlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...Ünlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...
Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)
'Solucan gübresi' ev hanımının iş kapısı oldu'Solucan gübresi' ev hanımının iş kapısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan AKN ücret

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorinde indirim!

Dolar ne kadar? 19 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

'Solucan gübresi' ev hanımının iş kapısı oldu

'Solucan gübresi' ev hanımının iş kapısı oldu

70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler alınabilir?

70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler alınabilir?

Türk Otobüs Firmalarını Dünyaya Açacak Satın Alma

Türk Otobüs Firmalarını Dünyaya Açacak Satın Alma

Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.