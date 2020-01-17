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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birimleri ile kadrolarında düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birimleri ile kadrolarında düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bakanlık bünyesinde Karayolu Düzenleme, Demiryolu Düzenleme, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık, Deniz ve İçsular Düzenleme ile Deniz Ticareti genel müdürlükleri kapatılarak Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme ve Denizcilik genel müdürlükleri kuruldu - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı da Personel Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bazı genel müdürlükler ve birimler kapatılırken 3 yeni genel müdürlük kuruldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Tehlikeli Maddeler ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile 5 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Bunların yerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü, Denizcilik Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile 15 denizcilik uzmanı kadrosu oluşturuldu.

Karayolu Düzenleme, Demiryolu Düzenleme, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme genel müdürlüklerinin yerine kurulan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, kara yolu ve demir yolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak verilmesini sağlayacak.

Ulaştırma türleriyle ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet verecek olan Genel Müdürlük, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ile yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinde, uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak, ekonomik, seri, elverişli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararı gözetilecek şekilde çalışmalar yürütecek.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürü ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü kadrolarında bulunanlarla kaldırılan birimlerin genel müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erdirildi.

- Denizcilik Genel Müdürlüğü oluşturuldu

Deniz ve İçsular Düzenleme ile Deniz Ticareti genel müdürlüklerinin yerine kurulan Denizcilik Genel Müdürlüğü, deniz ve iç sular ulaştırması faaliyetlerini ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak sağlayacak.

Söz konusu Genel Müdürlük, deniz ve iç sular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirleyecek.

Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacak olan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletler arası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri alacak, dünyadaki deniz ve iç sular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip edip gelişme eğilimlerini izleyerek raporlayacak. Deniz ve iç sularda yürütülen tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyecek Genel Müdürlük, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirecek, denetleyecek veya denetlettirecek.

Ayrıca, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kapatılarak Personel Genel Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere kararnameyle kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili olacak.

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