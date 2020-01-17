Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birimleri ile kadrolarında düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bazı genel müdürlükler ve birimler kapatılırken 3 yeni genel müdürlük kuruldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Tehlikeli Maddeler ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ile 5 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Bunların yerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü, Denizcilik Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile 15 denizcilik uzmanı kadrosu oluşturuldu.

Karayolu Düzenleme, Demiryolu Düzenleme, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme genel müdürlüklerinin yerine kurulan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, kara yolu ve demir yolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak verilmesini sağlayacak.

Ulaştırma türleriyle ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet verecek olan Genel Müdürlük, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ile yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinde, uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak, ekonomik, seri, elverişli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararı gözetilecek şekilde çalışmalar yürütecek.