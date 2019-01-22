Ülke ülke emeklilik yaşları açıklandı! En erken emekli olunan ülke...

Türkiye'nin de yer aldığı listede en geç emekli olunan ülke Yunanistan, en erken ise bakın hangi ülke oldu...
İşte en erken emekli olunan ülke...
Ülke: Yunanistan
Kadınlarda emeklilik yaşı: 67
Erkeklerde emeklilik yaşı: 67
Ülke: İtalya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay
Ülke: Portekiz
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay
Ülke: İrlanda
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66
Erkeklerde emeklilik yaşı: 66
Ülke: Hollanda
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66
Erkeklerde emeklilik yaşı: 66
Ülke: Almanya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 yaş ve 7 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65 yaş ve 7 ay
Ülke: İspanya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 yaş ve 6 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65 yaş ve 6 ay
Ülke: İngiltere
Kadınlarda emeklilik yaşı: 64
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Avusturya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 60
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Belçika
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Danimarka
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Polonya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 60
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: İsviçre
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Rusya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 60
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Bulgaristan
Kadınlarda emeklilik yaşı: 61 yaş ve 2 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 64 yaş ve 1 ay
Ülke: Finlandiya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay
Ülke: Fransa
Kadınlarda emeklilik yaşı: 62
Erkeklerde emeklilik yaşı: 62
Ülke: Norveç
Kadınlarda emeklilik yaşı: 62
Erkeklerde emeklilik yaşı: 62
Ülke: İsveç
Kadınlarda emeklilik yaşı: 61
Erkeklerde emeklilik yaşı: 61
Ülke: Türkiye
Kadınlarda emeklilik yaşı: 58
Erkeklerde emeklilik yaşı: 60
Türkiye en erken emekli olunan ülkeler arasında erkeklerde ilk sırada kadınlarda ikinci sırada...
Ülke: Ukrayna
Kadınlarda emeklilik yaşı: 57
Erkeklerde emeklilik yaşı: 60
Ülke: Avrupa Birliği
Emeklilik yaşı: 64 yaş 73 gün
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