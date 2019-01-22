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Ülke ülke emeklilik yaşları açıklandı! En erken emekli olunan ülke...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı.

Türkiye'nin de yer aldığı listede en geç emekli olunan ülke Yunanistan, en erken ise bakın hangi ülke oldu...

İşte en erken emekli olunan ülke...

Ülke: Yunanistan Kadınlarda emeklilik yaşı: 67 Erkeklerde emeklilik yaşı: 67
Ülke: İtalya Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay
Ülke: Portekiz Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay
Ülke: İrlanda Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 Erkeklerde emeklilik yaşı: 66
Ülke: Hollanda Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 Erkeklerde emeklilik yaşı: 66
Ülke: Almanya Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 yaş ve 7 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 65 yaş ve 7 ay
Ülke: İspanya Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 yaş ve 6 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 65 yaş ve 6 ay
Ülke: İngiltere Kadınlarda emeklilik yaşı: 64 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Avusturya Kadınlarda emeklilik yaşı: 60 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Belçika Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Danimarka Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Polonya Kadınlarda emeklilik yaşı: 60 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: İsviçre Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Rusya Kadınlarda emeklilik yaşı: 60 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Ülke: Bulgaristan Kadınlarda emeklilik yaşı: 61 yaş ve 2 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 64 yaş ve 1 ay
Ülke: Finlandiya Kadınlarda emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay
Ülke: Fransa Kadınlarda emeklilik yaşı: 62 Erkeklerde emeklilik yaşı: 62
Ülke: Norveç Kadınlarda emeklilik yaşı: 62 Erkeklerde emeklilik yaşı: 62
Ülke: İsveç Kadınlarda emeklilik yaşı: 61 Erkeklerde emeklilik yaşı: 61
Ülke: Türkiye Kadınlarda emeklilik yaşı: 58 Erkeklerde emeklilik yaşı: 60 Türkiye en erken emekli olunan ülkeler arasında erkeklerde ilk sırada kadınlarda ikinci sırada...
Ülke: Ukrayna Kadınlarda emeklilik yaşı: 57 Erkeklerde emeklilik yaşı: 60
Ülke: Avrupa Birliği Emeklilik yaşı: 64 yaş 73 gün
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