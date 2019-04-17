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Ülke ülke emeklilik yaşları açıklandı! İşte o liste

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

MSN ülkelerin emeklilik yaşlarını sıraladı. İşte o liste... (Yaşlar kadın erkek ortalamaları ile belirlenmiştir)

İşte ülke ülke emeklilik yaşları...

Ülke ülke emeklilik yaşları açıklandı!

Güney Kore: 72.1
Meksika: 69.5
Japonya: 69.5
İzlanda: 68.5
İsrail: 67.9
Yeni Zelanda: 67.4
Portekiz: 66.25
ABD: 66
İrlanda: 66
Romanya: 65
İsviçre: 65
Kanada: 64.5
Çin: 64
İngiltere: 63.9
Finlandiya: 62.9
Polonya: 61.2
Belçika: 60,05
Fransa: 60.2
Güney Afrika: 60
Türkiye: Şu anda kadınlarda 58, erkeklerde 60
Avustralya: 54.4
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Anahtar Kelimeler:
emeklilik yaşı emeklilik

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