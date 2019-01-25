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Ülke ülke emeklilik yaşları açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2019 16:30 | Son Güncelleme

Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı.

Türkiye'nin de yer aldığı listede en geç emekli olunan ülke Yunanistan, en erken ise bakın hangi ülke oldu...

İşte en erken emekli olunan ülke...

Ülke: Yunanistan

Ülke: Yunanistan
Kadınlarda emeklilik yaşı: 67 Erkeklerde emeklilik yaşı: 67

Ülke: İtalya

Ülke: İtalya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay

Ülke: Portekiz

Ülke: Portekiz
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay

Ülke: İrlanda

Ülke: İrlanda
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 Erkeklerde emeklilik yaşı: 66

Ülke: Hollanda

Ülke: Hollanda
Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 Erkeklerde emeklilik yaşı: 66

Ülke: Almanya

Ülke: Almanya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 yaş ve 7 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 65 yaş ve 7 ay

Ülke: İspanya

Ülke: İspanya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 yaş ve 6 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 65 yaş ve 6 ay

Ülke: İngiltere

Ülke: İngiltere
Kadınlarda emeklilik yaşı: 64 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Ülke: Avusturya

Ülke: Avusturya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 60 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Ülke: Belçika

Ülke: Belçika
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Ülke: Danimarka

Ülke: Danimarka
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Ülke: Polonya

Ülke: Polonya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 60 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Ülke: İsviçre

Ülke: İsviçre
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Ülke: Rusya

Ülke: Rusya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 60 Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Ülke: Bulgaristan

Ülke: Bulgaristan
Kadınlarda emeklilik yaşı: 61 yaş ve 2 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 64 yaş ve 1 ay

Ülke: Finlandiya

Ülke: Finlandiya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay Erkeklerde emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay

Ülke: Fransa

Ülke: Fransa
Kadınlarda emeklilik yaşı: 62 Erkeklerde emeklilik yaşı: 62

Ülke: Norveç

Ülke: Norveç
Kadınlarda emeklilik yaşı: 62 Erkeklerde emeklilik yaşı: 62

Ülke: İsveç

Ülke: İsveç
Kadınlarda emeklilik yaşı: 61 Erkeklerde emeklilik yaşı: 61

Ülke: Türkiye

Ülke: Türkiye
Kadınlarda emeklilik yaşı: 58 Erkeklerde emeklilik yaşı: 60 Türkiye en erken emekli olunan ülkeler arasında erkeklerde ilk sırada kadınlarda ikinci sırada...

Ülke: Ukrayna

Ülke: Ukrayna
Kadınlarda emeklilik yaşı: 57 Erkeklerde emeklilik yaşı: 60

Ülke: Avrupa Birliği

Ülke: Avrupa Birliği
Emeklilik yaşı: 64 yaş 73 gün
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Anahtar Kelimeler:
emeklilik yaşı ulkeler YUNANİSTAN OECD

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