Ülker: Borçluluk düzeyimiz standartlara oranla düşük

Ülker Bisküvi, basına yansıyan 'borç yapılandırma' haberleri üzerine açıklamada bulundu.



Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin güçlü mali yapısına dikkat çekerken, borçluluk oranının uluslararası standartlara oranla düşük düzeyde olduğunu belirtti.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülker Bisküvi ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2017 yılı 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi'nin net satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net kârı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir"



KAP'ta yer alan açıklamada ayrıca, şirketin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.



Ülker hisseleri satıcılı



Ülker'in açıklama yapma gereği duyduğu haberi ise Bloomberg servis etti. Haberde, Yıldız Holding'in 10 banka ile kredilerinin yapılandırılması için görüştüğü belirtilirken, "Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Yıldız Holding’in 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere tüm borçlarının faizleriyle birlikte vadesinin uzatılmasının istediği" ifadeleri yer aldı.



Öte yandan Borsa İstanbul'un satıcılı başladığı günde, Ülker hisselerinde yüzde 2 civarında kayıp görüldü.